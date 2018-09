A beleza da Riviera Maia é única e me surpreende a cada volta

Se você ainda não conhece a Riviera Maia, em Cancún, no México, vá. Acabei de voltar de lá e, mesmo não tendo sido minha primeira vez na região, esta experiência foi realmente única. Consegui realizar tudo que tinha programado, inclusive nadar com os apaixonantes tubarões-baleia.

Fiquei uma semana hospedada no Hotel Xcaret México, um resort premium repleto de história, arte, entretenimento e muita – mas muita mesmo – natureza ao redor. A diária do hotel segue o regime All Inclusive. Além de doze restaurantes e piscinas incríveis, os hóspedes têm acesso ilimitado ao parques Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xavage, Xochimilco e Xenses.

Também há a possibilidade de visitar os cenotes, formações naturais lindas esperando para serem exploradas por fora ou dentro d’agua.

Sobre eles, prometo contar em detalhes num próximo texto, mas já adianto uma foto que fala por si só.

Uma das coisas que me chamou a atenção foi a piscina de cristal que fica na parte mais alta do hotel. Imagine você nadar com uma bela vista para um mar azul turquesa e toda a orla da praia cheia de charmosos coqueiros? É bem assim, é um lugar altamente inspirador.

E, para quem não gosta tanto de altura, há também a opção de nadar em uma piscina de borda infinita bem em frente ao mar, com seu bar exclusivo e drinks maravilhosos (não deixe de experimentar a margarita deles!).

Restaurantes para todos os gostos

Para quem aprecia uma bela gastronomia, o que não falta são opções no Hotel Xcaret México. São 10 restaurantes e 8 bares dentro do complexo, inclusive um na beira da piscina de vidro.

É o Trajinera, que oferece frutos do mar, sempre fresquinhos e maravilhosos, além de um show de buffet para quem quer comer uma refeição mais rápida, sem ter que fazer reserva ou se preocupar com qual traje vestir.

Outra boa opção é Xin-Gao, de comida asiática, onde encontrei pratos maravilhosos, principalmente sushis, dos quais sou fã. Agora para quem quer experimentar uma verdadeira comida mexicana, minha sugestão é o restaurante Fuego, em que o cardápio é feito por um chef muito especial.

O Parque Xcaret

Um dos pontos fortes do Hotel Xcaret México é que os hóspedes não pagam entrada nos parques da região e ainda podem usufruir de transfers gratuitos. Basta agendar, utilizar e aproveitar!

Cada parque tem seu highlight. Alguns são repletos de aventura, com tirolesa, trilhas e cachoeiras, outros revelam cenotes, em que é possível mergulhar e desfrutar de uma bela paisagem.

No Parque Xcaret, que leva o mesmo nome do hotel, é possível ter contato direto com toda a cultura maia, inclusive mergulhos com snorkel. Ele fica à beira mar, na própria Riviera Maia, há 6 km da Playa Del Carmen e tem vários rios subterrâneos.

Como todo solo do México é feito de calcário, há uma enorme rede de cavernas inundadas no subterrâneo de Cancún, o que faz inclusive que as praias da região, como a Playa Carmen e Playa Mujeres, tenham água mais fria, em torno de 21 graus Celsius. Para fazer uma comparação, as águas nas praias paulistas ficam na casa de 24 graus. São quase tão frias quanto as águas da bela Florianópolis, geladinhas, mas nada que faça necessário o uso de roupas de neoprene.

Nesses rios das cavernas, é possível nadar trechos, com duração entre uma e duas horas, passando por diversos lugares, um mais lindo que o outro, desde raízes de árvores gigantescas a esculturas maias.

Já a iluminação muda ao longo da travessia, às vezes fica tudo completamente escuro, às vezes aparecem raios de sol que atravessam a folhagem, geralmente uma selva super densa – parece mesmo um quadro!

Festa Típica

E, para tornar esta viagem ainda mais especial, tivemos a sorte de coincidir com uma festa tipicamente mexicana. Em setembro, os mexicanos comemoram as Fiestas Pátrias, uma referência à independência nacional.

No nosso hotel haviam barraquinhas típicas e muita música. Foi bem divertido ver as mulheres tocando salsa naqueles típicos violões mexicanos. E uma delicia experimentar os doces mexicanos acompanhados de uma raspadinha de Pitaya!



