A melhor nevasca de toda temporada

Esse mês tive a oportunidade de visitar dois lugares que me trouxeram à tona sensações as quais eu não tinha há tempos; e, hoje, vou contar para vocês sobre a pequena e charmosa vila de Mammoth Lake, lar de um resort de esqui em Mammoth Mountains com uma das neves mais incríveis em que já tive o prazer de esquiar.

Mammoth Mountain está situada das montanhas High Sierras, formação montanhosa mais alta dos EUA fora do Alaska. Mammoth Mountain é a mais ampla da Califórnia, com a maior temporada de neve dos Estados Unidos e localização privilegiada, a cinco horas de carro de Los Angeles, San Francisco e Las Vegas. No meio do deserto californiano, essa estação de esqui é a mais “cool” do hemisfério norte. A energia vibrante da Califórnia está em toda parte.

Fui com minha irmã Nathali, amante de Snowboard e campeã Latino Americana de Bordercross (SBX), e com Marcelo Rabelo, fotógrafo e também apaixonado por esqui, para conhecermos essa estação que fica a 5 horas de carro de Los Angeles, 6 horas de Sao Francisco, ou a 1 hora de voo se tiver mais pressa.

Adquirimos um Ikon Pass, um passe para esquiar que nos dá acesso a mais de 37 estações de esqui ao redor do mundo e deixamos que a Snow Online organizasse o resto.

Ao chegar lá, fomos surpreendidos pela noticia que estava chegando a maior nevasca de toda temporada e ficamos incrivelmente entusiasmados. Eu e a Nathali amamos o esqui fora de pista, conhecido entre os snowboarders como Backcountry ou simplesmente quando eles dizer powder.

O powder é aquela neve virgem, fofa, que não foi “aparada” pelos snowcats (tratores de fazer pistas de esqui tradicionais). Você sente que esta flutuando, literalmente, sobre a montanha. Sem duvida é uma das melhores sensações do mundo pra mim.

As pistas de Mammoth Mountain são cheias de inovações com um número interminável de terrain parks, super pipes, saltos e obstáculos fora da pista. O ski resort conta com 28 gôndolas e teleféricos espalhados pela montanha, e a maior parte deles está no Main Lodge – a principal área de ski. Outras duas áreas compõem este ski resort: Canyon Lodge e Eagle Lodge. Conectado à vila do complexo (o Village) por uma gôndola, o Canyon tem também uma boa quantidade de trilhas fáceis. Uma delas leva diretamente ao centro do Village.

Já a grande atração de Eagle Lodge é a área de cross country, uma outra modalidade de esqui que é um dos exercícios aeróbicos mais completos que existe e haja perna e fôlego pra completar a trilha batizada de Tamarack.

O après-ski é badalado como a vida noturna de LA (Los Angeles), principalmente nos fins de semana. Além disso, em Mammoth você também vai se deliciar com as varias opções de restaurantes, sempre lotados de um pessoal jovem e descolado da California.

De la, seguimos direto pra outra estação de esqui, mas esse próximo destino; Squaw Valley, sera história para outro dia…

Agradecimentos

Mammoth

Ikon Pass

Snowonline

Vertebratta

Fotos de Peter Morning