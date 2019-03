De uma estação a outra da california

Após nossos dias de powder em Mammoth Mountains, achei que seria difícil ter outros dias que superassem; porém, ao chegar em Squaw Valley, me deparei com a neve mais fofa que eu já vi na vida, um céu azul, um sol maravilhoso e uma estação de esqui que faz jus à sua fama de segunda maior da região de Lake Tahoe, na Califórnia.

Depois de rodar cerca de 5 horas (porque estava nevando bastante) em uma estrada linda que passa pelas montanhas mais icônicas da California, chegamos a uma das 14 estações de esqui na região de Tahoe, um lago que tem parte de suas aguas também no estado de Nevada.

Lake Tahoe é considerada uma dos melhores resorts de esqui do mundo e é adequado para todas as habilidades de esqui. Você também pode patinar no gelo, descer tobogãs de gelo, esqui cross-country, andar de snowshoe e aproveitar essa que, uma vez, foi a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1960. O imenso resort atrai mais de 600.000 amantes do esporte anualmente, com grande parte desses sendo reincidentes que, como eu, que com certeza se apaixonaram pelo lugar no momento que chegaram.

Especificamente, dessa vez optamos pelo renomado e mundialmente famoso resort do Ikon Pass, Squaw Valley-Alpine Meadows, localizado entre Truckee e Tahoe City, no North Shore de Lake Tahoe. Squaw Valley fica a apenas 42 milhas de Reno, 96 milhas de Sacramento e 196 milhas de San Francisco dirigindo pela Interstate 80. em todos os atrativos para quando se chega cansado após um longo dia na neve. Principalmente no que se diz respeito a variedade e bom gosto gastronômicos.

E, por falar em neve, a Nathali, minha irmã e parceira de aventuras, confessa que teve um dos melhores momentos da sua vida enquanto surfava o powder em meio aos pinheiros: “Eu amo andar de snowboard entre as arvores, o desafio é maior e a paisagem, indiscritível! No nosso hemisfério não temos esse tipo de esqui, mas aqui na America do Norte eu aproveito e entro na floresta”.

Foram tantos momentos de alegria e companheirismo ao longo da viagem, tanto em Squaw Valley como em Alpine Meadows, a estação vizinha que fica a apenas 5 milhas de distancia, ambas com o lago Tahoe de pano de fundo, que sinto que o lugar encantou e conquistou todos nós.

Temos apenas a agradecer para o Ikon Pass, um passe único que, ao comprar uma vez para a temporada você ganha acesso aos mais de 38 resorts de gelo ao redor do mundo, o qual vamos usar novamente no final do ano, e para a Snow Online, que nos ajudou a organizar uma das melhores (se não a melhor) snowtrip de nossas vidas na California.

Aos que estão lendo, tudo que posso fazer é recomendar que tentem ter, ao menos, uma vez essa mesma experiência que eu tive; as memórias que irão criar serão apenas para vocês.



Fotos de Marcelo Rabelo.