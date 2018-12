Fernando de Noronha- Nosso Pedaço do Paraíso

Mesmo já tendo visitado Fernando de Noronha em outras ocasiões, os ventos e as paisagens ao chegar neste pequeno arquipélago nordestino nunca deixam de me impressionar. Por isso peço que vocês, meus leitores, que sempre confiaram em mim, confiem em mais essas dicas imperdíveis de viagem que preparei sobre o local, para que possam, assim como eu, conhecer o que há de melhor em nosso pedaço do paraíso no Brasil.

Quem nunca desejou viajar para um dos lugares mais lindos do mundo, localizado bem aqui no Brasil, pertinho de nós, mas nunca o fez por receio do preço das passagens? Em todas as minhas visitas ao arquipélago, o que mais pesou nunca foi um cilindro ou um tripé fotográfico, e sim esse receio. Por isso, recomendo a todos que querem ir para o destino, que façam como eu e utilizem MaxMilhas, um jeito prático e que cabe no bolso para conhecer esse paraíso brasileiro.

Inicialmente, para se hospedar, recomendo altamente a Pousada Mar Aberto, cuja atenção para detalhes na estadia e conforto provido conversa perfeitamente com o preço dos quartos, não deixando faltar nada para que possa aproveitar a cidade, e descansar em uma confortável cama. Além disso, o recém inaugurado restaurante O Pico oferece um ambiente artístico e rústico para comer um delicioso tartare de peixe fresco e tomar alguns drinks exóticos, com a melhor vista para a Praia do Meio. Após se alimentar, estará pronto pra conhecer a praia do Sancho, eleita duas vezes consecutivas como a melhor praia do mundo e com ótimo acesso para banho.

Outro local belíssimo, e que propõe uma deliciosa caminhada pela areia e uma trilha de pedras naturais, é a Baía dos Porcos. Suas pedras formam piscinas transparentes que também são perfeitas para se refrescar após a longa caminhada, e a vista que o Mirante dos Porcos proporciona das águas cristalinas de Fernando de Noronha é perfeita em todos os detalhes. E por falar em Mirantes, o Mirante do Bode localizado na Praia do Bode e que também requer uma curta caminhada para entrar, tem uma das mais belas vistas de todo o mar que cerca o arquipélago de Fernando de Noronha para o Dois Irmãos, e o fato de estar tão isolada do resto do mundo pode lhe trazer momentos de paz e contemplação.

Para os que buscam por uma aventura com mais emoções do que paisagens, recomendamos a Atlantis Divers, empresa de mergulho da região que possui diversos pacotes para os mais variáveis mergulhadores, tanto os credenciados como os amadores, e realizam o trabalho de forma honesta, segura e prazerosa.

Dentre seus possíveis pontos de mergulho, vale destacar o ponto Pedras Secas, o principal de Noronha com suas formações rochosas criando cavernas e grutas em um mergulho de 18m, e é impossível não se impressionar com a vida marinha – tartarugas, peixes, arraias e até mesmo tubarões, em especial os lixas, dóceis e sempre em harmonia com o resto dos mergulhadores. Além desse ponto, há também o dos Trinta Réis, de 22m de profundidade no mergulho e onde há um belíssimo cânion submerso e cuja travessia é o ponto alto do mergulho, além é claro do encontro com os imensos cardumes de peixes, crustáceos e tubarões que frequentam esse ponto marinho.

Em alternativa, o ponto de mergulho Caverna da Sapata tem 24m e já é um mergulho intermediário, em especial por conta das fortes correntes marítimas do local, mas que vale muito a pena para os experientes que buscam mergulhar em uma gruta de entrada fácil com o belíssimo Jardim das Enguias dentro dela, onde há uma grande concentração de raias-prego e esponjas que dormem nas rochas, além de encontros com peixes grandes como os Meros serem muito habituais neste ponto.

Para refeições deliciosas, há o Restaurante Acquamarine, localizado dentro do Hotel Dolphin e cujo cardápio do renomado chefe Fábio de Sanctis combinam totalmente com o ambiente de Fernando de Noronha. O peixe na telha, seu carro chefe, é sem dúvida um dos melhores da ilha, e quando bater aquela vontade de um hambúrguer gourmet, o deles não fica atrás de nenhum outro das grandes capitais.

Agora, todas as quintas-feiras ocorre um dos melhores festivais gastronômicos de toda a ilha: é a deliciosa Peixada do Sólon, um tradicional jantar com festival de peixes e acompanhamentos que acontece em todas as quinta-feiras há diversos anos no Restaurante do Vale e é sempre lembrada pelos que já a provaram. Como há muita demanda, caso haja o interesse, recomenda-se efetuar reserva com uma certa antecedência.

Bom, poderia ficar por meses falando da beleza e incrível culinária de Fernando de Noronha. Mas, por hoje, vou ficando por aqui, e para que possam desfrutar desse maravilhoso arquipélago sem precisarem sem correr de um lugar para o outro, permita-se ao menos cinco dias; pois a pressa não combina com o Paraíso.

Fotografias por

Marcelo Rabelo &

Kadu Pinheiro