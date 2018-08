Karina Oliani fechou uma parceria com Volvo

Envolvimento da médica, atleta, apresentadora e palestrante em causas sociais e ambientais foi decisivo para escolha da empresa.

A empresa sueca Volvo anuncia a parceria com Karina Oliani no Brasil pelos próximos três anos: Karina Oliani. A paulistana é médica, aventureira, atleta, palestrante e apresentadora de televisão. Apaixonada por aventuras ao ar livre, foi a única brasileira a escalar o Monte Everest pelas duas faces. A partir de agora, Oliani estará presente em ações da fabricante de veículos e a Volvo a acompanhará em suas aventuras ao redor do mundo.

“Eu já tinha uma grande admiração e respeito pela empresa por ser uma das maiores incentivadoras de sustentabilidade e do esporte no nosso país. Estar associada a Volvo é uma oportunidade que traz uma grande alegria e imensa responsabilidade”, afirma Karina. Ela já está confirmada na Volvo Ocean Race em Itajaí (SC) onde, além de participar de atividades da regata, fará uma palestra sobre o lixo plástico nos rios e oceanos.

Aos 35 anos, Karina já foi bicampeã brasileira de wakeboard, tricampeã na Categoria Open em Snowboard e recordista em mergulho livre (apineia). Em seu currículo esportivo, constam também práticas de escalada em rocha, motocross, canoagem, stand-up paddle, rapel, hipismo, surf, corridas de orientação, kitesurf, sandboard, esqui aquático, esqui alpino, snowboard, montanhismo e bungee jump.

Começou a estudar Medicina no ano 2000 e depois se especializou nos Estados Unidos em resgates em áreas remotas, uma atuação até então inédita no Brasil. Ficou conhecida pelo grande público pela televisão ao apresentar quadros no Multishow, Record TV (Esporte Fantástico), TV Globo (Esporte Espetacular e Fantástico) e foi recordista de audiência em emissoras como Canal Off e duas séries no Discovery.

A parceria Volvo e Karina Oliani ressalta não apenas as conquistas femininas que estão sendo divulgadas nos últimos tempos, mas também características que a marca e a profissional têm em comum: resiliência, determinação, consciência ambiental, garra, superação e necessidade ajudar outras pessoas ao seu redor criando um impacto positivo no mundo.

Autor “Assessoria Karina Oliani”