Vai pro abraço você também

Calhou que levei um “banho” de África nas duas últimas semanas. Assisti a três filmes com temáticas africanas (no cinema! Graças à incrível Mostra Ecofalante), terminei um livro do Chinua Achebe (um dos grandes autores nigerianos), achei uma loja no centro de São Paulo só com coisas do continente ou inspiradas na sua cultura e escrevi uma reportagem para uma revista sobre o meu voluntariado lá.

Foi um banho por mim mesmo provocado, é verdade. Pois quando a gente volta de um lugar que amou faz de tudo para mantê-lo de alguma forma em nossa rotina. Esse fascínio que não cessa com o fim da viagem se materializa num esforço para sabermos mais sobre ele. Materializa-se ainda no desejo de que família, amigos e amigos de amigos também decidam conhecer tal lugar.

É por isso que escrevo este post. Para encorajar você a incluir a África em seus planos de viagem. Seja lá qual país do continente faz seus olhos brilhar mais, seja lá o tipo de experiência que você se imagina fazendo naquela porção do planeta.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Então, confira 10 motivos pelos quais você deve ir à África:

1. Para resgatar o senso de comunidade, de partilha, de “eu te ajudo antes de você ter de pedir”, que ainda rege o dia a dia de tantas comunidades

2. Para vivenciar os desafios de ambientes multilinguísticos, onde vizinhos não falam o mesmo idioma e fazer comércio depende de mímicas

3. Para sentir a acolhida dos africanos, que abrem suas casas e dão ao visitante o que possuem de melhor

4. Para ver muita, muita criança a cada metro quadrado e refletir: que mundo estamos deixando para elas?

5. Para certificar que temos mesmo muito em comum com o continente, na música, na dança, nas crenças, na comida

6. Para conhecer tribos que não se rendem totalmente ao capitalismo e seguem firme em suas tradições pastoris, vestimentas e casas de barro

7. Para experimentar o conceito “farm to table” de raíz, nos apaixonantes mercados a céu aberto

8. Para questionar nossos valores diante de comunidades onde eletricidade não há, o esgoto é aberto e água, um luxo

9. Para confirmar a força, o talento, a sabedoria e a alegria de uma mulher

10. Para comprovar que aquela porção do mundo definitivamente não se resume às notícias que recebemos aqui. A África, afinal, não dá medo, ela te abraça!