10 curiosidades sobre o metrô de Londres

No dia 10 de janeiro de 1863 foi inaugurado em Londres, entre as ruas Paddington, antiga Bishop’s Road, e Farringdon, o primeiro trecho de estrada de ferro que daria origem ao seu famoso metrô, o primeiro do mundo, segundo a Transport for London. Atualmente, 11 linhas, servidas por 270 estações, cobrem 402 quilômetros de distância. Não tem como visitar a capital inglesa e deixar de conhecê-lo. Assim como os ônibus vermelhos de dois andares, o metrô é símbolo da cidade, é ponto turístico. Por isso, em celebração à data — 155 anos não é para qualquer um — conheça algumas curiosidades desse marco.

