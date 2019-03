10 hotéis brasileiros para se isolar e descansar

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às vezes tudo o que precisamos é de silêncio e paz. E muitas vezes isso significa isolar-se um pouco da rotina e dos elementos da metrópole. Ao se afastar do trânsito, do asfalto e da poluição, parecemos estar mais presentes. Sabendo disso, ou justamente por isso, alguns hotéis se instalaram em ambientes mais afastados e o resultado é uma imersão na natureza e vivência numa dimensão incomum. Para relaxar, claro, mas também para explorar regiões bem diferentes do cotidiano da maioria.

Selecionamos 10 hotéis brasileiros que primam por essa interação justamente por estarem distantes de grandes cidades. E que valem a viagem por si só.