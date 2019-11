10 perguntas que você gostaria de fazer sobre Oasis of the Sea

NA ÁGUA - O show 'Oasis of Dreams' é inspirado no Cirque du Soleil

Daí que a diferença do Oasis of the Seas não é propriamente o tamanho – mas o que fizeram para aproveitar suas superdimensões. Enquanto todos os outros navios são um bloco sólido com piscinas no convés, o Oasis foi desenhado com dois grandes vãos, que criam áreas ao ar livre em deques baixos.

Da minha cabine no deque 11 eu precisava descer três níveis para passear no Central Park, uma praça com arbustos e plantas de verdade, situada no centro do navio e ladeada por bares, restaurantes e lojas.

Se descesse mais dois deques chegaria à Boardwalk, uma passarela na popa que imita um píer de praia na Califórnia, com direito a carrossel de cavalinhos, quiosque de donuts e barracão de frutos do mar. Um nível abaixo, a Royal Promenade – corredor de restaurantes, cafés e lojas, com layout que remete à ala gourmet de um bom shopping center – tira proveito da claraboia construída em meio ao jardim do Central Park, que faz a luz natural chegar às profundezas do deque 5.

Essas novidades mudam a relação entre passageiro e navio e fazem o Oasis parecer um bicho à parte no seu bioma.

2 | Diz uma coisa: não é muita gente, não?

É. Mas a diversidade de espaços – alguns até aconchegantes – faz as multidões se dispersarem naturalmente em nichos. A dinâmica é mais de cidade grande do que de megashow.

3 | Balança muito?

Nadica. Leve Dramin apenas por excesso de zelo.

4 | Tem muita confusão para embarcar e desembarcar?

O embarque é organizadíssimo: o terminal exclusivo da Royal Caribbean no porto de Fort Lauderdale, a meia hora de Miami, tem quase tantos guichês quanto uma ala do aeroporto de Guarulhos. O meu cruzeiro não fez paradas, então não posso avaliar o que acontece nas escalas. As primeiras resenhas publicadas no site CruiseCritic.com, no entanto, não mencionam transtornos.

5 | As cabines são grandonas também?

As cabines comuns não são propriamente grandes: têm entre 14 e 17 metros quadrados, mas são bem equacionadas: todas têm sofazinho de dois lugares e bancada de trabalho. O Wi-Fi é perfeito (mas é cobrado). Há lofts de dois andares e megassuítes do tamanho de bons apartamentos.

A grande novidade são as cabines com vista interna, para o Central Park e para a Boardwalk, que custam mais caro do que as com vista para o mar.

6 | O que está incluído e o que é pago à parte?

Café da manhã, almoço e lanchinhos estão incluídos em diversos restaurantes, cafés e quiosques em todo o navio. O jantar só está incluído no restaurante principal (o Opus), no bufê Windjammer e na pizzaria Sorrento’s. Nos outros restaurantes – do italiano Giovanni’s Table ao saudável Solarium Bistro – é preciso reservar e pagar à parte. Os pratos não são caros: um combinado no japonês Izumi sai por US$ 9; o menu completo do 150 Central Park – o restaurante com pretensões a haute cuisine do navio – custa US$ 35. Bebidas alcoólicas não estão incluídas (é negócio comprar um passe à parte). Os espetáculos são gratuitos (alguns exigem reservas), mas os tratamentos no spa são pagos.

7 | A comida é tudo isso?

Não suba num navio achando que vai encontrar comida com a qualidade de lugares escolhidos a dedo em terra firme. Mas o padrão é bastante bom.

8 | O que tanto tem para fazer a bordo?

O Oasis é como uma Arca de Noé turística. Você vai encontrar pelo menos um exemplar de todo tipo de estabelecimento que procuraria nas férias. São dez restaurantes, dez bares, cinco cafés, três discos (uma só para teens), quatro teatros (num deles está em cartaz Hairspray), um clube de jazz, um cassino, uma ala teen, outra para crianças, spa, academia e nada menos do que vinte piscinas e jacuzzis no convés.

9 | Passa por onde?

Os roteiros de uma semana incluem três ou quatro paradas no Caribe, em lugares como a Labadee (uma praia privativa no Haiti), Nassau, Cozumel, St. Maarten, St. Thomas, Falmouth (Jamaica) e Costa Maya (na divisa de México e Belize).

10 | É muito caro?

Cruzeiros têm boa relação custo- benefício, e mesmo o Oasis custa menos do que se poderia imaginar. Na saída de 27 de novembro – a mais em conta de 2011 –, as cabines começam em R$ 2.077 por pessoa (parte aérea não incluída).

Viagem feita a convite da Royal Caribbean