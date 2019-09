10 razões para ficar em Costa Mujeres na sua próxima viagem ao México

Se você sonha conhecer ou revisitar o incrível mar turquesa de Cancún, mas desiste da ideia ao imaginar-se cercado por turistas superanimados, entornando infinitos shots de tequila ao som de decibéis mais altos do que seus ouvidos aceitam, saiba que o paraíso na terra existe, sim - e bem pertinho dali.

A apenas 30 km ao norte do balneário mais famoso do país fica Costa Mujeres, outro pedaço estonteante do caribe mexicano, que faz parte do município de Isla Mujeres (mais um roteiro cheio de fama e beleza), só que na parte continental.

Costa Mujeres reúne todas as características naturais da vizinha mais conhecida, ou seja, a combinação irresistível de águas cristalinas calmas e quentinhas e areia branca, mas numa atmosfera muito mais tranquila. Sossego, aliás, é a maior característica dessa região que, apesar de ainda pouco explorada, já conta com hotéis de infraestrutura impecável, para todos os tipos de públicos.

De ruas desertas e praias quase vazias, além de um povo simpático e hospitaleiro, Costa Mujeres é lugar ideal para quem gosta de ouvir o barulho dos pássaros e das ondas quebrando na praia na caminhada do fim do dia. Mas não é só isso, é claro! Listamos outros 10 motivos para você se hospedar em Costa Mujeres na sua próxima viagem.

1. Sentir-se um explorador

Como são poucos os empreendimentos instalados em Costa Mujeres, a região possui muitos pontos intocados. Além disso, boa parte das praias de areia clarinha e mar de cor absurdamente azul é cercada por uma grande área verde, incluindo mata nativa, protegida para preservação natural. É possível curtir a praia, sem perder a bela vista de manguezais, flora e fauna selvagens, pouco explorados na região.

2. Brincar que está dentro de um aquário

Não precisa ir muito longe para se encantar com a riqueza da fauna marinha de lá. Com água tão límpida, é possível ver os peixes multicoloridos e outros animais do mar muito perto da praia. Praticar snorkel na Costa Mujeres é uma experiência que agrada a todas as idades.

3. Jogar tênis like a pro

É na Costa Mujeres que fica o primeiro Rafa Nadal Tennis Centre do mundo, que oferece programas de treinamentos curtos para adultos e juniores, além de aulas particulares. São oito quadras de saibro (três delas cobertas), uma quadra de padel e um campo de futebol. O centro esportivo utiliza a mesma metodologia de treinamento da Rafa Nadal Academy, na Espanha, desenvolvida pela equipe técnica do supertenista. É perfeito para quem quer liberar toda energia durante as férias.

4. Viver como um rei num super-hotel

Desde novembro de 2018, esse paraíso do caribe mexicano conta com o hotel Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, que é all-inclusive e possui mais de 670 suítes, 5 piscinas de água doce, 8 restaurantes à la carte e 2 estilo show cooking e 19 bares.

No mesmo complexo de quase 20 hectares está localizado o TRS Coral Hotel. Os dois empreendimentos têm classificação 5 estrelas, mas cada um tem suas características e diferenciais. O TRS Coral Hotel é exclusivo para adultos. Ali, os hóspedes contam até com mordomos, para marcar o jantar, desfazer as malas ou mesmo preparar o banho. Não tem como não se sentir um rei diante de tanta mordomia à disposição.

5. Sentir-se no céu com uma massagem

O canto mais zen do balneário mexicano combina perfeitamente com uma massagem para deixar a estada na região ainda mais relaxante. Ali, há opções diversas para todos os gostos e necessidades, além de tratamentos corporais que são sinônimo de saúde e bem-estar. No Zentropia Palladium Spa & Wellness, instalado dentro do complexo do Grand Palladium Costa Mujeres, são quase 5 mil metros quadrados dedicados ao relaxamento. Dá uma olhada nessa piscina do spa...

6. Dar de cara com o gigante dos mares

A Costa Mujeres é um dos melhores pontos de todo o mundo para nadar ao lado de tubarões-baleia, gigantes de até 12 metros de comprimento. É fácil encontrá-los ali (mais de 1 mil passam pelas águas mexicanas na temporada) e a visibilidade da água é incrível! A melhor época para nadar no ladinho desses grandalhões inofensivos vai de maio a setembro, sendo julho e agosto as melhores ocasiões.

7. Fazer um rolê gastronômico mundial

Não é porque você está no México que vai experimentar apenas a culinária local. Apesar de ser um canto bastante sossegado, Costa Mujeres possui estrutura gastronômica de causar inveja a qualquer globe-trotter. Para se ter uma ideia, quem se hospeda no Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa encontra o melhor da gastronomia mexicana, italiana, japonesa, indiana e do sudeste asiático, além de espaços especializados em steak, peixes e pratos à base de arroz. Destaque para o Chic Cabaret & Restaurante, que traz um novo conceito de gastronomia e show. Nele, o hóspede assiste a um espetáculo ao vivo com dezenas de cantores, bailarinos e acrobatas no palco, por mais de três horas, enquanto se delicia com o menu degustação especial.

8. Visitar museu debaixo d'água

Pertinho da Costa Mujeres estão duas das três galerias mexicanas do MUSA, o Underwater Museum of Art, que nada mais é que um museu debaixo d'água. A "galeria" Manchones possui mais de 400 esculturas, entre 8 e 10 metros de profundidade, em Isla Mujeres. Nesse caso, pode ser conferida no mergulho com cilindro. Para quem prefere só fazer snorkel, a galeria Punta Sam está mais próxima da costa. São nove esculturas a uma profundidade de 3,5 metros, rodeadas por plantas marinhas. Ah! É local onde tartarugas se alimentam.

9. Ver o Caribe com os olhos de um pássaro

Quem não se contentar em sentir o pé na areia macia, que se parece com açúcar, de tão fina e branca, pode se aventurar e curtir um voo sobre o cenário paradisíaco em passeio de parasail - nele, a pessoa é mantida em uma cadeira conectada a paraquedas puxado por uma lancha. Não precisa nem dizer que a experiência é o máximo, certo? É aquele misto de adrenalina com uma incrível sensação de bem-estar.

10. Dar um pulo nos vizinhos famosos

A localização da Costa Mujeres também é perfeita para quem quer visitar a Isla Mujeres, um dos destinos mais procurados do México. Para tanto, basta atravessar 10 km de barco.

Já quem quer mesclar a calmaria com um pouquinho de agito ou de compras em shoppings e lojinhas típicas fofas, Cancún está a 30 km e pode ser roteiro em uma ou outra noite com trajeto bem prático.

Como chegar: o acesso à Costa Mujeres se dá pelo aeroporto de Cancun. A partir dali, chega-se à região menos agitada por meio de táxis, carros alugados ou shuttles oferecidos pelos hotéis da região.