11 acampamentos para crianças curtirem as férias de janeiro

Manter o tédio longe das crianças durante o período de férias escolares pode ser um grande desafio para os pais. Oferecendo atividades como competições e esportes de aventura e artísticas, como teatro, os acampamentos de férias são uma boa opção para quem busca entreter crianças e adolescentes durante o mês de janeiro.

Os pacotes incluem alimentação, hospedagem e, em alguns casos, traslados até os acampamentos. Com uma proposta lúdica e diferentes abordagens adaptadas para cada faixa etária, eles buscam desenvolver atitudes como liderança, sem deixar valores como união, amizade e respeito ao meio ambiente de lado.

Confira uma lista de acampamentos com programação confirmada para janeiro de 2020.

Paiol Grande

Instalado em uma grande área de preservação na Serra da Mantiqueira, o acampamento Paiol Grande educa crianças e adolescentes sobre a valorização e a preservação da natureza. As atividades abordam os elementos naturais, como água, fogo, terra e ar. Jogos e gincanas trabalham a necessidade de valorização de culturas, de costumes, da solidariedade e das relações entre as pessoas. Duas temporadas foram abertas para crianças de 6 a 17 anos, com duração de oito dias, e de 4 a 8 anos, com duração de quatro dias. A partir de R$ 1.890.

Peraltas

Os participantes serão transportados para o universo de Heróis & Vilões nestas férias. Jogos, jantares, atividades e oficinas estão previstos para engajar os inscritos. Localizado em Brotas, o acampamento proporcionará também uma sessão sobre astronomia no planetário Fundação CEU (Centro de Estudos do Universo). Fora do tema, estão previstos os tradicionais jogos de cooperação e raciocínio, que promovem espírito de equipe, desafios no paredão de escaladas, arco e flecha, carveboard e visitas à fazendinha com interação com os animais. Os pais podem escolher uma das quatro temporadas, que duram até seis dias. O acampamento recebe crianças de 4 a 16 anos. A partir de R$ 1.999.

Jully Camp

Oficinas de teatro, bailes e jantares temáticos, noite da pizza. No Jully Camp, em Tatuí, o roteiro de atividades foi pensado para que crianças e adolescentes se aproximem da natureza, deixando um pouco de lado a realidade das grandes cidades. As atividades da temporada são majoritariamente ao ar livre, como tirolesa, passeios de barco e caiaque, toboágua, pescaria e slackline, além dos já tradicionais campos de futebol, piscina e salão de jogos. A temporada é de sete dias para crianças de 3 a 16 anos. A partir de R$ 2.190.

Sítio do Carroção

Localizado em Tatuí, o Sítio do Carroção foi eleito pelo Discovery Channel como um dos melhores lugares para se viajar com crianças. O resort pedagógico existe desde 1971, com atividades focadas em experiências ao ar livre, como a fazendinha, a lagoa, o Enigma da Pedra (gincana dentro de uma caverna) e o Bio Planeta, um túneo subterraneo rodeado de aquários. No próximo ano, serão ofertadas três temporadas de férias e uma de carnaval, cada uma com seis dias. De 5 a 16 anos, a partir de R$ 4.839.

Acampamento Aruanã

As temporadas do Aruanã, em Embu-Guaçu, são sempre temáticas. Neste verão, o acampamento trabalhará o tema Fundo do Mar, escolhido pelo público em uma votação feita nas redes sociais. Diversas atividades lúdicas envolvendo personagens de desenhos animados trarão à tona assuntos sérios e atuais, como a preservação dos oceanos. As crianças têm acesso ainda a jantares temáticos e oficinas culturais, entre outras atividades durante os sete dias da temporada. De 5 a 17 anos, a partir de R$ 2.990.

Marreco Wake School

Você já pensou em matricular seus filhos em uma aula de wakeboard? E em uma imersão no esporte? No Clínica de Verão promovida por Marcello (Marreco) Giardi, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio, prata em Guadalajara e dono da Marreco Wake School, as aulas serão ministradas para criaças a partir de seis anos. Até 31 de janeiro, serão abertas dez vagas por temporada, cada uma com uma semana de duração, na sede da escola, em Bragança Paulista. Mariana Nep, medalhista de bronze nos Jogos de Lima em 2019, será uma das instrutoras. A partir de R$ 2.800.

ACM/YMCA

Prática de esportes, jogos, trilhas, festas e fogueiras fazem parte da programação de férias da ACM/YMCA, um dos mais tradicionais acampamentos de São Paulo, localizado em Ibiúna. Todas as atividades são baseadas em princípios de liderança, como coragem, consciência, união e persistência. De 5 a 12 anos. São duas temporadas disponíveis para inscrição, cada uma com sete dias de duração. A partir de R$ 1.221.

Acampamento IsWe

O IsWe é realizado na Fazenda Santo Antônio, em Porto Feliz. Na programação, estão previstas atividades esportivas (jogos no campo pela manhã), culturais/artesanais (atividades no período da tarde) e lúdicas de acampamento, com fantasias e filmes. O traslado está incluído no pacote da temporada, que dura sete dias. De 7 a 17 anos, a partir de R$ 1.500.

NR Acampamentos

O NR ofecere mais de um tipo de acampamento em Santo Antônio do Pinhal: os pacotes tradicionais são divididos por faixa etária e duram de 7 ou 14 dias. Para os futuros artistas, uma temporada com aulas de canto, teatro e interpretação. Há também opções focadas em esportes como o futebol (feminino e masculino) e o basquete - este acompanhado pelo ex-atleta da NBA, Rafael Araújo, todos com estada de sete dias. Para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, a partir de R$ 3.978.

Ecologic Park

O Ecologic Park oferece duas atividades exclusivas para os acampantes durante suas duas temporadas. O Jurassicamp promove uma viagem no tempo até a era dos Dinossauros. A Usina Reciclar 4D ocorre na maior atração pedagógica com tecnologia Chromadepth do País, onde as crianças interagem com um ambiente tridimensional, com diferentes sensações de sons, temperaturas e efeitos especiais que abordam os temas relacionados à preservação ambiental. De 6 a 16 anos, a partir de R$ 2.664.

RepLago

Em 2020, o RepLago, localizado em Leme, oferecerá três temporadas com oficinas de cozinha, técnicas de ioiô e arco e flecha, inéditas no acampamento. A nova boia, puxada por uma lancha no lago, e a festa temática Olinda também são novidades para o próximo ano. De 6 a 16 anos, a partir de R$ 4.510.