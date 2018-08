11 pacotes de Páscoa para destinos-tendência

Peru

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por US$ 475 (R$ 1.540) por pessoa, a Climb tem pacote de 3 noites a Machu Picchu (29 de março a 1º de abril) que inclui transfers de chegada e partida, trem econômico até as ruínas da cidadela inca, ingresso e um almoço. Reserva: 11-99887-9384; diretoria@climb.tur.br. Não inclui aéreo.

Para passar 3 noites em Lima, de 29 de março a 1º de abril, o hotel Hilton Miraflores tem pacote para duas pessoas a US$ 739,20 (R$ 2.400). O hotel fica no coração do distrito cultural da capital do Peru, o bairro de Miraflores, e conta com restaurante que mescla cozinhas peruana e americana. Site: bit.ly/pascoahiltonlima. Aéreo não incluído.

Também da Climb, outra opção no Peru é o pacote com foco na gastronomia de Lima. São 3 noites com café, passeios como visita a um mercado, preparação de ceviche e pisco sour, além de tour às ruínas de Pacachamac e dois almoços. Desde US$ 950 (R$ 3.080) por pessoa. Reserva: 11-99887-9384; diretoria@climb.tur.br. Sem aéreo.

Da Pisa, 4 noites (27 a 31 de março) entre Cusco e Machu Picchu saem por US$ 980 (R$ 3.179) por pessoa. Inclui transfers de chegada e partida e passeios: sítios arqueológicos de Kenko, Tambomachay, Pukapukara e Sacsayhuaman; no Vale Sagrado, tour até o povoado de Chinchero, centro têxtil de Urpi, e sítio arqueológico de Ollantaytambo; e visita guiada pelas ruínas de Machu Picchu. Sem aéreo.

Com a Cinqtours, 5 noites (2 em Lima, 2 em Cusco e 1 em Águas Calientes; de 28 de março a 2 de abril), city tour em Lima, e passeio a Machu Picchu com almoço e bilhete de trem incluídos custam R$ 4.298. Inclui passagem aérea.

Por R$ 4.650 por pessoa, a Cinqtours também tem roteiro ao Lago Titicaca em território peruano. São 4 noites (1 em Arequipa, 1 no Vale do Colca, Chivay ou Yanque, e 2 em Puno) com saída em 28 de março. O roteiro prevê passeio a Arequipa com Mosteiro de Santa Catalina, Vale de Colca com jantar, mirante Cruz do Condor e visita aos povoados de Maca e Yanque, passeio às ilhas flutuantes Uros e Taquile e visita às tumbas pré-incaicas de Sillustani com almoço. Com aéreo.

Cusco e Machu Picchu estão no programa da Top Brasil, que prevê 4 noites (27 a 31 de março) com café da manhã, passeios, guias falando espanhol e traslados de chegada e saída. Custa US$ 1.690 (R$ 5.480) por pessoa. Inclui aéreo.

Cidade do México (México)

São 3 noites na Cidade do México (29 de março a 1º de abril), no hotel Hilton Reforma, perto do centro histórico (20 minutos a pé do Zócalo), por US$ 567 (R$ 1.840) para duas pessoas. O hotel tem piscina no terraço. Sem aéreo.

Colômbia

Por R$ 2.585 por pessoa, a CVC tem pacote de 3 noites (saída em 29 de março) com hospedagem no Hotel Fegali Art & Boutique, em Cartagena. Inclui passagem aérea.

Também com saída em 29 de março e 3 noites no Hotel Cartagena Premium, o pacote da Ahoba Viagens a Cartagena começa em R$ 2.560 por pessoa. Inclui aéreo.

O pacote da Interpoint, a US$ 1.690 (R$ 5.480) por pessoa, prevê 5 noites entre Bogotá (no hotel JW Marriott) e Cartagena – onde a hospedagem é no icônico Sofitel Santa Clara. Inclui café da manhã, passeios e traslados privativos. Sem aéreo.

VEJA TAMBÉM:

Como manter a boa forma em viagens