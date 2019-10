18 viagens que custam o mesmo (ou menos) que o ingresso do Lollapalooza

O Festival Lollapalooza, que ocorre de 3 a 5 de abril de 2020 em São Paulo, já está com ingressos à venda. Para aproveitar os três dias de shows, porém, é necessário desembolsar ao menos R$ 1.700 (preço da entrada inteira, considerando o valor do ingresso antecipado disponível). Por esse valor, contudo, também é possível fazer viagens pelo Brasil e até internacionais.

O Viagem separou 18 opções de pacotes para 12 destinos diferentes, além de duas opções de cruzeiro que você pode fazer gastando o mesmo montante - ou menos. Os pacotes internacionais incluem destinos como Buenos Aires e Santiago e os nacionais, Porto Seguro, Foz do Iguaçu, Florianópolis e Maceió. Confira a seguir (os valores podem sofrer pequenas variações de acordo com a data de consulta, devido a passagens aéreas e disponibilidade de hospedagem):

Buenos Aires (Argentina)

A charmosa cidade argentina nunca se esgota. Além das iguarias gastronômicas, como o famoso doce de leite, a parrilla e as tradicionais empanadas, há diversos passeios culturais, museus, feiras e shows para ver, além das belezas da cidade, como o cais do Rio da Prata, o colorido Caminito e as ruas da cidade cosmopolita argentina. Confira as opções para um roteiro completo em Buenos Aires aqui.

Para visitar a cidade em dezembro, é possível encontrar pacotes de quatro noites a partir de R$ 1.205, com a CVC. Para ir em outra época, fora do verão, há pacotes com saída em abril de 2020 por três noites a partir de R$ 1.340 por pessoa, com a Decolar.

Veja os detalhes

16 a 20/12

Inclui: passagem aérea e hotel sem café da manhã.

Preço: a partir de R$ 1.205 por pessoa, com a CVC.

2 a 5/4/2020

Inclui: Passagem aérea e hospedagem no Carsson Hotel Downtown Buenos Aires.

Preço: a partir de R$ 1.340, por pessoa, com a Decolar.

Santiago (Chile)

A cidade chilena cercada pelos morros da Cordilheira dos Andes tem passeios culturais, como a visita à casa de Pablo Neruda e vistas deslumbrantes do alto. Lá, é possível fazer tudo de metrô, inclusive chegar ao teleférico e fazer um passeio panorâmico para visitar o Parque Metropolitano, o maior da cidade. A maioria das vinícolas chilenas também são acessíveis pegando apenas metrô e ônibus de Santiago. Confira o roteiro de três dias pela cidade e arredores usando apenas o transporte público.

Para ir à cidade em dezembro, há pacotes por R$ 1.477, com café da manhã incluso e quatro noites na cidade, com a CVC.

Veja os detalhes

2 a 6/12

Inclui: passagem aérea e hotel com café da manhã.

Preço: a partir de R$ 1.477 por pessoa, com a CVC.

Montevidéu (Uruguai)

Com praças históricas, museus e o imponente Teatro Sólis, as atrações da cidade velha são os pontos principais a visitar em Montevidéu. De lá é possível ir a Punta Del Este, que fica a cerca de apenas 130 quilômetros e tem diversos cartões-postais para visitar, de belas praias à Casapueblo, o casarão do artista plástico Carlos Páez Vilaró. Confira o roteiro para aproveitar a cidade. Outra opção de bate-volta de Montevidéu são as vinícolas de Canelones, onde é possível fazer tours de degustação e aprender sobre o processo de fabricação do vinhos e as plantações de uva. Confira os roteiros de vinho pelo sul do Uruguai.

Para ir para a cidade em abril, é possível encontrar pacotes por R$ 1.110, com a Decolar.

Veja os detalhes

2 a 5/4/2020

Inclui: Passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Regency Way Montevideo Hotel com café da manhã.

Preço: a partir de R$ 1.110 por pessoa, com a Decolar.

Florianópolis

Com um litoral rico, boa vida noturna e opções gastronômicas, a capital de Santa Catarina mantém o clima de praia em meio às facilidades de cidade grande. Confira aqui a reportagem com sugestões de passeios na cidade, de norte a sul.

Saindo em outubro, é possível passar quatro noites em Florianópolis, por R$ 1.643, pela CVC. Já em novembro é possível encontrar pacote com baladas inclusas por quatro noites, e ida e volta em ônibus executivo de luxo por R$ 1.479, com a Juca na Balada.

Veja os detalhes

21 a 25/10

Inclui: Passagem aérea e hospedagem no Hotel Costa Norte, com meia pensão.

Preço: a partir de R$ 1.519 por pessoa, com a CVC.

13 a 17/11

Inclui: ida e volta em ônibus executivo de luxo, hospedagem com café da manhã, festa open bar e open food Folianópolis com a banda Parangolé, festas temáticas (Juca Fantasy e Invasão Laranja) Juca na Balada open bar e open food, traslados ida e volta para Festas Juca na Balada e Folianópolis, ingresso pista para o Folianópolis, acompanhamento de monitor especializado.

Preço: a partir de R$1.479 à vista ou 10x de R$175,90 por pessoa, com a Juca na Balada.

Foz do Iguaçu

Para quem procura paisagens de tirar o fôlego e passeios pela natureza, Foz do Iguaçu, eleito um dos dez melhores destinos de 2017 pelo Viagem é o lugar ideal. Para todos os públicos, o lugar tem boa rede de hotelaria. Lá, é possível visitar as Cataratas do Iguaçu, eleitas uma das Sete Maravilhas do Mundo e conhecer o Marco das Três Fronteiras, que marca os limites entre Argentina, Brasil e Paraguai. Confira mais dicas de viagem para Foz.

Para ir em dezembro, há pacotes de quatro noites com traslados inclusos por R$ 1.100, pela Abreu. Já se você pode se programar para o ano que vem, é possível encontrar pacotes para abril por R$ 576, com a Decolar.

Veja os detalhes

13 a 17/12

Inclui: passagens aéreas saindo de São Paulo (GRU) pela Gol (com bagagem), quatro noites de hospedagem com café da manhã no Hotel Tarobá em categoria standard, traslados e passeio nas cataratas brasileiras (sem ingresso), Parque das Aves (sem ingresso) e Duty Free.

Preço: a partir de R$ 1.100 por pessoa em acomodação dupla, com a Abreu.

2 a 5/4/2020

Inclui: Passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Luz Hotel com café da manhã.

Preço: a partir de R$ 489 por pessoa, com a Decolar.

Fortaleza

A capital cearense tem belos calçadões com vista para o litoral e boas praias em seus arredores. O litoral da região, com dunas, lagoas e falésias é também um dos melhores pontos para wind e kitesurfe do País. Confira um roteiro de três dias para aproveitar a cidade e as paisagens da região.

Para viajar a Fortaleza em novembro, há pacotes disponíveis para passar três dias na cidade por R$ 1.261 por pessoa, pela CVC. Para ir em janeiro, por cinco dias, é possível viajar a partir de R$ 1.250 pela Abreu.

Veja os detalhes

1 a 4/11

Inclui: Passagem aérea e hotel com café da manhã

Preço: a partir de R$ 1.261 por pessoa, pela CVC

18 a 23/1/2020

Inclui: passagens aéreas saindo de São Paulo (GRU) e voando com a Azul (com bagagem), cinco noites de hospedagem com café da manhã no Hotel Fortpraia em categoria Standard, city Tour panorâmico com Cumbuco e traslados.

Preço: a partir de R$ 1.250 por pessoa em acomodação dupla, pela Abreu.

Porto Seguro

No sul da Bahia, Porto Seguro tem praias animadas, festas e também uma grande riqueza cultural e histórica. Na viagem para lá, além de aproveitar as praias, que estão entre as mais bonitas do País, é possível visitar lugares que contam a história do Brasil, como o museu Epopéia do Descobrimento. É também o destino mais procurado pelos brasileiros, de acordo com um levantamento do Google com as buscas turísticas feitas em 2018.

Para viajar para Porto Seguro saindo em abril de 2020 é possível encontrar pacotes por R$ 1.534 com a Decolar.

Veja os detalhes

2 a 5/4/2020

Inclui: Passagem aérea e hospedagem no hotel Solar do Imperador com café da manhã.

Preço: a partir de R$ 1.534 por pessoa, pela Decolar.

Maceió

A capital de Alagoas tem belas praias, com boa estrutura e barracas que têm até espreguiçadeiras, redes e Wi-Fi, além de cardápio caprichado. Um dos passeios da região é feito por bugue às Dunas de Marapé, onde se chega atravessando o Rio Jequiá, cercado de mangue até desaguar no mar, e às Dunas de Piaçabuçu (ou Douradas). Confira dicas de viagem à cidade e os arredores.

Para viajar a Maceió em abril, é possível encontrar pacotes por R$ 1.107 com a Decolar.

Veja os detalhes

2 a 5/4/2020

Inclui: Passagem aérea e hospedagem no Comfort Hotel Maceió com café da manhã.

Preço: a partir de R$ 1.107 por pessoa, com a Decolar.

Rio de Janeiro

Por R$ 489 por pessoa é possível viajar ao Rio de avião em abril. A cidade cartão-postal do País tem os passeios tradicionais, como o Pão de Açúcar, as praias, museus e monumentos históricos, mas também pode ser conhecida de uma forma diferente. Tours guiados por moradores levam os visitantes para conhecer lugares como a casa de Tom Jobim, eternizada na canção Carta ao Tom 74 à cultura de botequim na cidade.

Veja os detalhes

2 a 5/4/2020

Inclui: Passagem aérea e hospedagem no Royalty Barra com café da manhã.

Preço: a partir de R$ 440 por pessoa, pela Decolar.

Paraty

A cidade histórica com beleza colonial e atrações culturais e naturais é destino próximo a São Paulo que oferece grande diversidade de passeios. Das praias à história brasileira colonial, Paraty encanta a cada esquina. Confira as dicas para conhecer a cidade. É possível encontrar pacotes para o final de janeiro para lá com passeios incluídos por R$ 899, com a Juca na Balada.

Veja os detalhes

30/1 a 2/2/2020

Inclui: transporte rodoviário ida e volta (de São Paulo), sendo open bar na ida, hospedagem com café da manhã, walking tour, passeio de escuna, esquenta open bar, passeio noturno pelo circuito gastronômico, passeio para Trindade e suas principais praias e acompanhamento de monitor especializado.

Preço: a partir de R$ 899 à vista ou 10x de R$ 99,90 por pessoa, com a Juca na Balada.

Arraial do Cabo e Búzios

Com orla repleta de barquinhos coloridos, distinta rede de hotéis e boa gastronomia, a cidade é charmosa e tem lindas praias. Para aproveitar a cidade, confira as dicas para viajar para lá. Em Arraial do Cabo, é possível aproveitar os passeios naturais e as paisagens exuberantes. Confira alguns dos passeios indispensáveis para ser fazer na cidade.

Para visitar os dois destinos em novembro é possível encontrar pacotes por R$ 989 por pessoa com passeios incluídos, com a Juca na balada.

Veja os detalhes

14 a 17/11

Inclui: transporte rodoviário ida e volta (de São Paulo), hospedagem com café da manhã, traslados inclusos, pool party open bar com comida à vontade, escuna open bar, transfer para balada, acompanhamento de monitor especializado.

Preço: a partir de R$989 à vista ou 10x de R$112,90 por pessoa, com a Juca na Balada.

Litoral catarinense: Praia do Rosa, Ferrugem e Guarda do Embaú

Praia do Rosa, Ferrugem e Guarda do Embaú estão entre as mais conservadas da região. Lá é possível fazer passeios naturais e visitar piscinas naturais, mirantes e fazer trilhas. A vida noturna também é agitada, com diversos bares e restaurantes. Para fazer o roteiro, é possível encontrar pacotes por R$ 699 com saída em novembro, por três dias, com a Juca na Balada.

Veja os detalhes

14 a 17/11

Inclui: transporte rodoviário ida e volta (saindo de São Paulo), hospedagem com café da manhã, passeio para a Praia do Rosa com trilha para a Praia Vermelha e Praia do Ouvidor, passeio para a Guarda do Embaú, transfers incluídos, noite do open bar com pizza, acompanhamento de monitor especializado.

Preço: a partir de R$699 à vista ou 10x de R$79,90 por pessoa, com a Juca na Balada.

Cruzeiros

10 a 13/12

Costa Fascinosa: Santos, Balneário Camboriú, Ubatuba, Santos.

Inclui: acomodação em cabine interna e todas as refeições, sem bebidas

Preço: a partir de R$ 1.395 por pessoa em apartamento duplo, com a Abreu.

16 a 20/12

Costa Fascinosa: Santos, Balneário Camboriú, Ilha Grande, Santos.

Inclui: acomodação em cabine interna e todas as refeições, sem bebidas

Preço: a partir de R$ 1.659 por pessoa em apartamento duplo, com a Abreu.