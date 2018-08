20 pacotes para curtir a Páscoa em família

Jarinu (SP)

Distante 85 km de São Paulo, o Hotel Fazenda Pirâmides tem pacote de 3 noites, de 29 de março a 1º de abril, desde R$ 1.284 o casal e duas crianças de até 10 anos. É pensão completa. Sem transporte.

Brotas (SP)

A 800 metros do Parque dos Saltos, ponto turístico de Brotas, a pousada Pé na Terra oferece pacote de 3 noites, com café da manhã, desde R$ 1.342 para duas pessoas e uma criança de até 6 anos. Não inclui transporte.

O Brotas Eco Resort tem pacote para 2 noites (30 de março a 1º de abril) começando em R$ 2.971 o casal e mais uma criança de até 3 anos. É pensão completa, com almoço especial no domingo, ingressos para o planetário da Fundação CEU e atividades que vão desde encontro com Robin Hood até tour por Brotas. Pets são bem-vindos. Sem transporte.

No Hotel Mosteiro, 3 noites (30 de março a 1º de abril) saem por R$ 3.600, casal e mais duas crianças de até 12 anos, com café da manhã e almoço. De cortesia, um passeio de jipe. Sem transporte.

Itupeva (SP)

No hotel Quality Resort, a 1 hora da capital paulista, o pacote de 2 noites (30 de março a 1º de abril) sai desde R$ 1.490 com pensão completa – valores para o casal e duas crianças de até 12 anos. Haverá caça ao tesouro e aos coelhos, oficina de chocolate, cinema, show de talentos e outras atividades. Pets também são bem-vindos. Sem transporte.

Caldas Novas (GO)

Hotel e parque aquático estão dentro do pacote do diRoma Exclusive. São 3 noites a partir de R$ 1.772, de 29 de março a 1º de abril. O valor é para o casal e duas crianças de até 10 anos, com meia pensão. Hóspedes ganham ingresso para o Acqua Park e city tour com foco em compras. Sem aéreo.

A CVC também tem pacote de 3 noites para Caldas Novas, saindo de São Paulo no dia 29 de março. Custa R$ 1.165 por pessoa, com hospedagem no Hot Star Plaza e café da manhã. Inclui passagens aéreas.

Aquiraz (CE)

Para quem quer sossego, o hotel Dom Pedro Laguna, resort na praia de Marambaia, tem pacote para o mínimo de 2 noites a partir de R$ 1.800. O valor é para o casal e duas crianças de até 12 anos, com café da manhã, chá da tarde e jantar, além de transfer até Fortaleza. Não inclui aéreo.

Nos hotéis do Beach Park, a 40 minutos de Fortaleza, pacotes começam em R$ 3.174. São 3 noites, de 29 de março a 1º de abril, para dois adultos e duas crianças de até 12 anos, com café e jantar. Inclui ingressos para o parque aquático e transfer para Fortaleza. Sem aéreo.

Atibaia (SP)

A 50 km da capital, o Bourbon Atibaia Convention & Spa terá oficina de brigadeiro com a Magali da Turma da Mônica, oficinas de ovos e presença do coelho da Páscoa. 3 noites (29 de março a 1º de abril), com pensão completa, desde R$ 4.728 o casal e duas crianças de até 8 anos. Sem transporte.

Itapecerica da Serra (SP)

A 25 km da capital, o hotel Terras Altas tem pacote de R$ 2.417, 3 noites com pensão completa – haverá jantar temático e um almoço especial no domingo –, para um casal e uma criança de até 10 anos. Sem transporte.

Ibiúna (SP)

No hotel SPAventura Ecolodge, a 75 km de São Paulo, mínimo de 3 noites, de 29 de março a 1º de abril, a partir de R$ 2.610 para dois adultos e uma criança de até 12 anos, pensão completa. A programação terá caça aos ovos de Páscoa e oficinas de chocolate e de pintura de ovos. Não inclui transporte.

Socorro (SP)

O Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, a 2h30 da capital paulista, oferece 3 noites a partir de R$ 2.700 o casal e crianças até 4 anos. Inclui passeios a cavalo, de charrete, pedalinho e quadriciclo, além da caça aos ovos e a presença do coelho. É pensão completa. Sem transporte.

Olímpia (SP)

No hotel Celebration Resort Olímpia, a 5 horas de São Paulo, 3 noites por R$ 2.754 o casal e uma criança de até 12 anos, com café e jantar. Inclui ingressos para o Hot Beach. Sem transporte.

Lins (SP)

O banho em Lins, a 5 horas de São Paulo, é nas águas termais. No Blue Tree Park há pacotes para 2 ou 3 noites (a partir de 29 ou 30 de março) para o casal e mais duas crianças de até 11 anos. Desde R$ 2.783, com pensão completa. Inclui caça aos ovos, oficina de chocolate e coelho da Páscoa. Não inclui transporte.

Ilha de Itaparica (BA)

O Club Med Itaparica tem 3 noites (a escolher entre 27 de março e 1º de abril) all inclusive, desde R$ 2.896 o casal e uma criança de até 11 anos. Sem aéreo.

Nazaré Paulista (SP)

No hotel Estância Atibainha, a 1h30 de São Paulo, 3 noites (de 29 de março a 1º de abril) saem desde R$ 3.570 para o casal e uma criança de até 12 anos, pensão completa. Na programação do feriado, caça aos ovos e oficinas. Sem transporte.

Taubaté (SP)

A 2 horas da capital paulista, o Hotel Fazenda Mazzaropi oferece 3 noites para o casal e uma criança de até 2 anos a partir de R$ 4.125, pensão completa. Durante o feriado, haverá oficina de chocolate e entrega de ovos de Páscoa. Não inclui transporte.

Campinas (SP)

O hotel Royal Palm Plaza terá teatro, oficina de chocolate, entrega de ovos e a presença do ator Lucas Santos, que viveu o personagem Paulo na novela Carrossel. Pacote para 3 noites desde R$ 4.311 para dois adultos e duas crianças de até 11 anos. Sem transporte.

Cesário Lange (SP)

O Mavsa Resort, a 2h30 de São Paulo, terá oficina de chocolate, espetáculo de mágica, caça aos ovos e show com a banda Abba, the History. As 3 noites, de 29 de março a 1º de abril, saem desde R$ 8.022 o casal e duas crianças até 12 anos, em regime all inclusive. Sem transporte.