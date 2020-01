20 viagens para famílias em 2020

Esta coluna estava planejada para sair lá no comecinho do ano, e não agora que janeiro passou da metade. Você pode culpar o Papa pelo atraso. Mas eu sou pretensiosa: acho que tenho sugestões boas demais para serem deixadas na gaveta. Além disso, o ano está cheio de feriados e 2020, tão redondinho assim, é uma oportunidade tentadora de fazer uma listinha (o Viagem fez uma excelente, você viu?).

Por tudo isso, considero justificada a lista a seguir de 20 ideias de viagens com filhos neste vinte-vinte. Espero que você goste!

Para fins de semana (dois dias inteiros)

1. Ilha do Cardoso. No extremo sul do litoral paulista, é um destino de praia vazio, calmo, preservado e frequentado por poucos; os pais relaxam, as crianças ficam soltas. De Cananeia, vá de balsa.

2. Trindade. Vilazinha de praia a 25 km do centro de Paraty, cercada de Mata Atlântica. Você chega, estaciona e esquece o carro. A infraestrutura é suficiente, as praias são lindíssimas, há trilhas, piscinas naturais e passeio de barco.

3. Socorro. Rafting, cavalgada, trilha, arvorismo e tirolesa de 1 km, tudo muito cuidadoso com acessibilidade e normas de segurança. Um destino de aventura perfeito para famílias.

4. Monte Verde. Para o inverno. Mais fria e menos lotada que Campos do Jordão, tem o mesmo jeito de vila europeia, as lareiras e o chocolate. E fica coberta pela geada.

5. Brasília. Motivo chatinho e nobre: em um momento politicamente tão complicado do país, ajuda muito, principalmente os adolescentes, saber do quê exatamente os jornais e textos escolares estão falando quando mencionam Palácio do Planalto, Esplanada dos Ministérios, Itamaraty…

6. Rio de Janeiro. Museu do Amanhã, bondinho do Pão de Açúcar, praia no Leme e Forte de Copacabana; Cristo Redentor, Parque Lage, praia em Ipanema e pôr do sol no Arpoador: eis um roteiro sem erro para um fim de semana bem agitado com criança.

7. Região dos Lagos. A Gol acaba de transformar Búzios e Arraial do Cabo em destino de fim de semana até para paulistas, graças à estreia, em dezembro, do voo direto Guarulhos-Cabo Frio. Sem escala. Sem congestionamento desde o Rio.

Para feriados (três ou quatro dias)

8. Amazônia. Imensa e diversa, é o destino do ano do Viagem e de todo mundo que se importa com o planeta.

9. Serra do Cipó. São Paulo-Belo Horizonte é o trecho aéreo mais barato do Brasil. O centrinho da Serra do Cipó - rodeado de cachoeiras, trilhas e morros, tudo muito em conta - está a uma hora da capital mineira.

10. Inhotim. Também a partir de beagá. O museu e jardim botânico está cheio de novidades, como Robert Irwin e Claudia Andujar, para chamar o público de volta depois do triste rompimento da barragem em Brumadinho.

11. Olímpia. Preços acessíveis e uma infraestrutura em acelerado crescimento - três novos hotéis no ano passado, mais dois este ano - em volta dos dois parques aquáticos, Thermas dos Laranjais e Hot Beach, compõem a receita infalível para o turismo familiar.

12. Portillo. A família quer esquiar este ano? A duas horas (de transfer) de Santiago, Portillo tem bom cardápio de recreação e atividades adultas.

13. Lima. Mesmo sem Machu Picchu, a capital também entrega muito do hype peruano: ruínas em plena área urbana, praia para aprender a surfar, moda e comida diferentonas e até um museu do chocolate.

Para férias (sete dias ou mais)

14. Bonaire. A Fly Caribbean Direct estreia no segundo semestre voos diretos (desde São Paulo e Brasília) para esta ilha que, além da fama de oferecer o melhor mergulho do Caribe, tem dezenas de programas para mergulhar com crianças.

15. Suécia. Foi em Estocolmo que a menina Greta Thunberg começou as Sextas-feiras pelo Futuro. O aquecimento global é hoje a principal preocupação dos jovens do mundo, mostrou uma pesquisa da Anistia Internacional. Nossos filhos estão falando do problema - e de Greta - na escola e com os amigos.

16. Noruega. Frozen 2 estreou no fim de 2019, e é num fiorde norueguês que fica o reino fictício de Arendelle.

17. Seul. 2019 foi o ano do K-Pop no Brasil, que vai seguir na preferência juvenil este ano. Se forem fãs do gênero, seus filhos irão gostar de conhecer os adolescentes de visual colorido e tecnológico que vivem entre letreiros néon e palácios de madeira centenários na maluca Seul. Ah, sim: K-Pop é a música pop sul-coreana interpretada pelas boy (e girl) bands da era das redes sociais.

18. Cidade do Cabo. Praias lindas, o tal do Cabo da Boa Esperança que a meninada aprende na escola, o passeio alucinante ao alto da Table Mountain, mergulho com tubarões e pedaladas por vinhedos. E ainda aéreo mais em conta que América do Norte e Europa.

19. Havaí. A final do Mundial de Surfe, em dezembro, foi brasileira: Ítalo Ferreira venceu o bicampeão Gabriel Medina. A praia de Pipeline volta, assim, a ganhar força de ícone no imaginário de jovens brasileiros, graças à atual geração de surfistas, conhecida como a “brazilian storm”.

20. Disney. Estreou áreas dedicadas a Star Wars em dois dos seus parques nos Estados Unidos, em Los Angeles e Orlando. Ok, vamos admitir, Rey e Kylo Ren à parte: Star Wars é coisa de velho. Mas qual a graça de ter filhos se a gente não puder usá-los como desculpa para torrar dólares (nas alturas) em ingresso de parque para pilotar a Millennium Falcon?