25 pacotes baratos para a Páscoa

Belo Horizonte (MG)

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Da Submarino Viagens, pacote de 3 noites (começando em 29 de março) no hotel Go Inn, que fica perto do câmpus da Universidade Federal de Minas Gerais, começa em R$ 395 por pessoa. Inclui aéreo.

Gramado (RS)

A partir de R$ 579 por pessoa, com saída em 29 de março, pacote da Submarino Viagens prevê 4 noites no Hello Hostel, a 2 quilômetros do centro de Gramado. Inclui aéreo.

O hotel Galo Vermelho está a 3 quilômetros do centro; o pacote da Latam Travel prevê 3 noites com café da manhã e saída de São Paulo no dia 28 de março. Custa R$ 850 por pessoa. Inclui passagem aérea.

O valor do pacote da Ahoba Viagens é para duas pessoas. Por 3 noites (29 de março a 1º de abril) e locação de carro econômico, custa R$ 2.585. Inclui as passagens aéreas.

Florianópolis (SC)

No hotel Slaviero Baía Norte, perto do centro de Florianópolis, 3 noites para duas pessoas custam R$ 661,50. Com café da manhã. Não inclui aéreo.

A partir de R$ 978 por pessoa custa o pacote da CVC com 3 noites na Pousada Natureza, em Canasvieiras, no norte da ilha. Saída em 29 de março. Com aéreo.

Blumenau (SC)

No hotel Slaviero Essential Blumenau, 3 noites com café da manhã para duas pessoas começam em R$ 664,20. De 29 de março a 1º de abril. Não inclui aéreo.

Itapoá (SC)

A cidade litorânea de Itapoá fica no extremo norte de Santa Catarina, a 80 km de Joinville. O período de 3 noites entre 31 de março a 1º de abril custa R$ 666 para duas pessoas no Itapóa Marina Hotel. À venda no Zarpo. Sem aéreo.

Angra dos Reis (RJ)

O hotel Samba Angra dos Reis fica dentro de um condomínio, com acesso à marina. Por 2 noites (30 de março a 1º de abril), custa R$ 736 para dois adultos e duas crianças de até 12 anos. Sem transporte.

Salvador (BA)

Com saída em 29 de março, a CVC vende pacote de 3 noites no Salvador Mar Hotel (no bairro de Armação), por R$ 787 por pessoa em quarto duplo. Inclui aéreo.

O Wish Hotel da Bahia tem oferta de 3 noites (29 de março a 1º de abril) para duas pessoas por R$ 1.065. Inclui almoço no domingo de Páscoa e late check out até 17 horas. Fica no bairro Politeama. Sem aéreo.

Vitória (ES)

O valor da diária mínima no hotel Bourbon Vitória Residence entre os dias 29 de março e 1º de abril será de R$ 189, com café e cortesia para uma criança até 8 anos. O hotel fica em frente à praia de Camburi, umas das principais da cidade. Não inclui aéreo.

Com hospedagem no Bristol Easy Hotel, a CVC vende pacote de 3 noites por R$ 795 por pessoa. Saída em 29 de março. Inclui aéreo.

Foz do Iguaçu (PR)

Custa R$ 920 por pessoa o pacote de 3 noites (saída em 29 de março) vendido pela Cinqtours. O roteiro inclui transfers de chegada e saída, city tour panorâmico e seguro viagem. Com aéreo.

O pacote da Top Brasil custa desde R$ 1.458 por pessoa, de 29 de março a 1º de abril. São 3 noites, traslados de chegada e saída e passeios às Cataratas (lado brasileiro), hidrelétrica de Itaipu e Vale dos Dinossauros – os ingressos não estão incluídos – além de transfer para compras. Com aéreo.

No hotel Eduardo Foz, 3 noites de hospedagem, transfers, passeio às Cataratas (lado brasileiro) e ao Parque das Aves (ambos sem ingresso), tudo para duas pessoas, custa R$ 2.826 na Ahoba Viagens. Inclui passagens aéreas.

Poços de Caldas (MG)

A uma distância de 10 minutos a pé do teleférico, uma das atrações da cidade conhecida pelas fontes termais, o hotel Nacional Inn Poços de Caldas tem pacote de Páscoa de 3 noites para duas pessoas por R$ 1.017. Inclui as três refeições – dois jantares serão temáticos, mineiro e italiano – e ingressos para um dia no Parque Water World. Sem transporte.

Santa Cruz Cabrália (BA)

Para ir à cidadezinha litorânea no sul da Bahia, o pacote de 4 noites da Azul Viagens com saída em 28 de março custa R$ 1.090 por pessoa. A hospedagem é no Baía Cabrália Hotel. Inclui transfers de chegada e saída entre o aeroporto e o hotel. Com passagem aérea.

No Resort Village Mata Encantada, na praia de Santo André, 3 noites (29 de março a 1º de abril) custam R$ 1.620 em vilas de dois quartos que acomodam até seis pessoas. Há casas na árvore para duas pessoas, por R$ 750 o pacote de 3 noites. Sem aéreo.

Bragança Paulista (SP)

A hospedagem para o período da Páscoa (29 de março a 1º de abril, 3 noites) na Marina Estância Confiança, na represa Jacarei-Jaquary, sai por R$ 1.215 para duas pessoas. Sem transporte.

Bonito (MS)

Para o destino no Mato Grosso do Sul, a Azul Viagens tem pacote de 4 noites (saída em 28 de março) com hospedagem no Hotel Bonsai e passeio à Gruta de São Miguel, por R$ 1.250 por pessoa. Inclui passagem aérea.

Buenos Aires (Argentina)

A Azul Viagens tem pacote de 4 noites (28 de março a 1º de abril) com café da manhã e city tour por R$ 1.344 por pessoa. Inclui aéreo.

Da Cinqtours, pacote de 3 noites na capital argentina inclui transfers de chegada e saída, city tour panorâmico e seguro: R$ 1.640 por pessoa. Saída em 29 de março. Inclui passagem aérea.

A Top Brasil Turismo tem pacote de 3 noites no Facón Grande Hotel, a poucos passos das Galerias Pacífico, por US$ 574 (cerca de R$ 1.870) por pessoa. De 29 de março a 1º de abril. Com aéreo.

Águas de São Pedro (SP)

Por R$ 1.560, 3 noites para duas pessoas no Avenida Charme Hotel, em Águas de São Pedro. De 29 de março a 1º de abril. Inclui café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar. Não inclui transporte.