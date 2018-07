3- Como um super-herói

Abra as braços e sinta o vento na cara. Ainda no Viva Brotas, o Supervoo (R$ 119) é uma descida de tirolesa em duas etapas, feita com um macacão especial para dar a sensação de voar como um pássaro, um avião ou o ou Super-Homem mesmo. Você fica deitado, de barriga para baixo, com os braços livres. Na minha opinião, o brinquedo mais divertido do parque.

Dependendo do peso do participante e do vento, os voos podem atingir velocidade de 70 quilômetros por hora – mas a descida é tão gostosa, que não dá nem para sentir a rapidez. Além do Supervoo, há a tirolesa tradicional e o voo canguru (ambas a

R$ 99), para descer com crianças pequenas.

Ao todo, são 1.300 metros de tirolesa a 100 metros do solo, divididos em dois lances de 800 e 500 metros. O esforço físico é zero e o único cuidado necessário é proteger os braços na chegada à plataforma, quando a freada é brusca. O risco é querer repetir várias vezes.