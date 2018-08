4. Caverna do Milodonte

Na entrada de Puerto Natales, uma estátua da figura símbolo do local dá as boas-vindas aos visitantes: o milodonte, uma espécie de preguiça gigante que habitou a região há cerca de 10 mil anos.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não se pode conhecer a cidade do milodonte e não ir à sua gruta. Restos dessa criatura, como ossos e pelos, foram encontrados na caverna que, em 1968, foi declarada Patrimônio Histórico pelo Ministério da Educação do Chile. Escavadores ainda trabalham no local em busca de mais informações sobre a história da Patagônia. É um passeio que agrada a todas as idades, incluindo as crianças, que ficam boquiabertas diante da estátua do milodonte na gruta – vi acontecer com um grupo de pequenos estudantes que visitavam o local.

O parque é composto por três cavernas e uma formação rochosa gigante apelidada de “cadeira do Diabo”. A visita à área custa 5 mil pesos (R$ 28) – e também costuma estar incluída nos tours de dia inteiro ao parque Torres del Paine.