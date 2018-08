4 expedições fotográficas para fazer ainda em 2018; veja preços

Viajar para aprender a fotografar está na moda. As expedições fotográficas guiadas por profissionais experientes são uma ótima opção para apurar o olhar e as técnicas e ainda desbravar destinos apaixonantes. Veja quatro expedições fotográficas para fazer ainda em 2018. Os grupos têm, no máximo, 10 participantes.

Jalapão

Em uma das paisagens naturais mais singulares e pouco exploradas do País, as paradas fotográficas incluirão o nascer do sol no Fervedouro da Boa Vista, a Cachoeira da Velha e o Cânion Sussuapara, orientadas pelos fotógrafo de natureza e vida selvagem Alberto Andrich. O roteiro é da Roraima Adventures. O ponto de chegada e partida do roteiro, que tem 5 noites e 6 dias, é a capital do Tocantins, Palmas.

Data: 30 de setembro a 5 de outubro

Preço: R$ 3.490 por pessoa em acomodação dupla; suplemento de R$ 1.000 individual. Inclui café da manhã, 7 refeições, lanches de trilha, guia e passeios. Não inclui aéreo.

Reserva: Roraima Adventures.

Marrocos

A cidade de Marrakesh, as dunas de Erg Chebbi e os kasbahs Telouet e Amridil - kasbahs são um tipo de construção fortificada - estão no percurso da viagem pelo Morrocos guiada pelos fotógrafos Tom Alves e Nataja Vidal. A viagem terá duração de 8 noites e é organizada pela Travessia Expedições Fotográficas.

Data: 3 a 11 de novembro

Preço: a partir de US$ 2.900 por pessoa em acomodação dupla; suplemento de US$ 800 para individual.

Reserva: Travessia Expedições Fotográficas.

Chapada Diamantina

Especializado em fotografia documental e com muita experiência em natureza, André Dib guia um workshop pela Chapada Diamantina, na Bahia, organizado em parceria com a Chapada Trekking. Serão 7 noites de hospedagem divididas entre Lençóis e Igatu, aulas teóricas e práticas ministradas pelo fotógrafo e passeios pelos principais pontos do destino, como Morro do Pai Inácio, Poços Azul e Encantado e cachoeiras.

Data: 11 a 17 de novembro

Preço: R$ 3.399 por pessoa em acomodação dupla, ou R$ 3.799, individual. Inclui café da manhã, guia e passeios. Não inclui aéreo.

Reserva: Chapada Trekking.

Atacama

No mês de maio, durante 15 dias, o fotógrafo de natureza Ricardo Martins percorreu cerca de 4 mil quilômetros pelo Atacama, entre o norte do Chile e o sul da Bolívia. Em um roteiro organizado pela agência No Quintal do Mundo, vai refazer o roteiro em novembro, em uma expedição de 5 noites que passará pela Laguna Chaxa, pelo Vale da Lua, Gêiseres del Tatio e Salar de Tara, entre outros pontos.

Data: 13 a 18 de novembro

Preço: a partir de US$ 1.720 por pessoa em acomodação dupla; suplemento de US$ 400 individual. Inclui passeios e algumas refeições. Não inclui aéreo.

Reserva: No Quintal do Mundo.