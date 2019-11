5 eventos para conferir ao redor do mundo em novembro

Música, teatro, gastronomia, exposição. Da América do Sul à Europa. Desde o dia 1º de novembro até o fim do mês, os cinco eventos a seguir são mais um grande motivo para você se programar, arrumar as malas e viajar.

PARIS

Casa dos Sonhos da Barbie na Galeries Lafayette

Os 60 anos da boneca mais famosa da Mattel será comemorado em Paris até o dia 31 de dezembro. Montada pela primeira vez na França, a Casa dos Sonhos da Barbie tem tamanho real e ocupa o 5º andar da tradicional Galeries Lafayette, a primeira loja de departamento da Europa, fundada em 1894. Além disso, as vitrines da galeria também contam a história da boneca em retrospectiva e duas pop up stories (lojas temporárias) foram montadas no local, uma com coleções e edição especial limitada da Barbie e outra com todos os produtos da linha à venda. Mais: haussmann.galerieslafayette.com/pt-br.

RIO DE JANEIRO

Ouvir e discutir música no MAR

O Museu de Arte do Rio (MAR) vai mergulhar no universo da música entre 12 e 14 de novembro, durante a 5ª edição do DMX. O evento reúne nomes de diferentes segmentos musicais em 11 talk shows para falar de temas como a história dos beatmakers, a história social do jazz e a atuação do arranjador na música popular brasileira. Entre os participantes, Chico César, Hamilton de Holanda, Elba Ramalho, Wagner Tiso e Lô Borges. Os jornalistas do Estadão Júlio Maria e João Marcos Coelho também estarão presentes como mediadores. A entrada é gratuita. Mais: dmx.art.br.

BRUXELAS

Capital belga, capital da União Europeia e capital do teatro

Desde o dia 1º de novembro até o dia 30, Bruxelas deixa de ser "apenas" a capital da União Europeia para ser também a capital do teatro com a quarta edição do festival café-teatro Bruxelles Sur Scènes. Como o nome já entrega, são apresentações (shows, teatro, humor, poesia) em espaços culturais como cafés-teatro, cuja programação é aprimorada para o festival e inclui ainda uma bebida ou refeição no pacote (de 20 euros). São 13 companhias participantes: Atelier Marcel Hastir, Café de la Rue, Côté Village, Jazz Station, Le Fou Rire, Le Jardin de ma Sœur, Les Lundis d'Hortense, L'Os à Moelle, Le Petit Chapeau Rond Rouge, Le Rayon Vert, Au B’Izou, Sazz'N Jazz e ZOArt -, exposições internacionais e ópera. Mais: bruxellessurscenes.be.

SÃO PAULO

Sabores no Peru em terra paulistana

Um dos destinos mais visados dos últimos anos, tanto por mochileiros quanto por turistas que buscam luxo, o Peru fica ainda mais próximo durante a sétima edição da Peru Week, promovida pelo Pomperú, órgão de turismo peruano, de 5 a 20 de novembro. A principal ação é a gastronômica: 29 restaurantes especializados em comidas peruanas da capital paulista oferecem menus degustação com drinque de boas-vindas, entrada, prato principal e sobremesa por valores entre R$ 48 e R$ 110. Mas há também ofertas de pacotes de viagem e passagens aéreas para o país (com voos diretos a partir de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Foz do Iguaçu e Brasília) com desconto durante os dias do evento. Para saber quais são as empresas participantes e como fechar sua viagem, acesse peruweek.com.br.

PORTUGAL

Conversas e comidas na Alfândega do Porto

Portugal já tem, todos os dias, um vasto cardápio para ser apreciado por quem o visita. Mas, de 14 a 16 de novembro, a cidade do Porto viverá uma inédita agitação gastronômica, com chefs de diversas partes do mundo discutindo temas relacionados à gastronomia e preparando pratos especiais. É o Melting, “food summit” que levará à cidade rodas de conversas, um mercado de produtos portugueses, provas, showcookings, almoços e jantares, um festival de filmes gastronômicos, apresentação de novos negócios, histórias e arte sustentável, num conjunto de oito espaços. Entre os nomes participantes estão o da brasileira Roberta Sudbrack, chef de cozinha eleita em 2015 a melhor chef mulher da América Latina, pela Revista inglesa Restaurant. A entrada para o mercado de produtos custa 5 euros; já para participar das palestras e showcookings os ingressos começam em 100 euros. Mais: meltinggastronomysummit.com.