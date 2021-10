50 anos da Disney: conheça as novas atrações do parque

Nem mesmo a mente inventiva de Walt Disney poderia imaginar que, ao completar 50 anos, a Disney World, um de seus projetos mais audaciosos, estaria envolvida por um clima de tensão digno dos planos dos maiores vilões da TV e das histórias em quadrinhos. Com a variante delta do novo coronavírus multiplicando os casos de contaminação nos Estados Unidos, especialmente em Orlando, na Flórida, onde fica o complexo, a festa, celebrada no último dia 1º de outubro, foi marcada por inúmeros protocolos de segurança, cerimônias em versões reduzidas, visitantes mascarados em ambientes fechados e doses extras de álcool em gel.

Acostumado a transformar tudo em magia, porém, o centro de lazer apresentou novidades suficientes para emocionar crianças e adultos e teve uma boa sacada: a comemoração do jubileu de ouro por lá está apenas começando e se estenderá por 18 meses. A notícia é ótima para os brasileiros, que estão aguardando a reabertura das fronteiras nos EUA a partir de novembro – apenas para vacinados – para viajar ao país.

Ao desembarcar em Orlando, o visitante irá se deparar com lançamentos em todos os parques da Disney World – especialmente no Epcot, que vem passando por uma reformulação completa. Não à toa, ele se transformou na grande estrela do que vem sendo chamada de “A Celebração Mais Mágica do Mundo”.

Entre as atrações inauguradas por lá em 1º de outubro está a Remy’s Ratatouille Adventure. Inspirado na animação Ratatouille, o simulador “encolhe” as pessoas até o tamanho de um ratinho e as colocam para correr na cozinha de um restaurante. A saga do ratinho cozinheiro fica no Pavilhão da França, vizinha à nova La Crêperie de Paris, onde é possível provar crepes doces e salgados como se estivesse nos arredores da Torre Eiffel.

Outro restaurante que abriu as portas no Epcot é o Space 220, cuja proposta é levar os comensais a uma estação espacial que orbita a Terra. A despeito do preço salgado do menu, cujos pratos partem de US$ 55 (mais de R$ 300), quem faz uma refeição por lá vivencia uma experiência marcada pela chegada e saída a partir de um elevador virtual que “viaja” rumo à estratosfera.

O que mais tem enchido os olhos de quem vai ao parque, no entanto, é o novo show noturno Harmonious, repleto de luzes, fogos e projeções. “O espetáculo é lindo. As músicas, interpretadas por mais de 240 artistas, remetem a grandes animações da Disney. Há um trecho latino, com cenas da animação Viva – A Vida é uma Festa, cantado por Luis Fonsi (um dos autores de Despacito), que é especialmente empolgante”, afirma a influenciadora Carolina Grabova, paulistana que mora em Orlando.

Em 2022, o Epcot também ganhará sua primeira montanha-russa. Com tema do filme Guardiões da Galáxia, será a primeira grande atração da franquia Marvel na Disney World. Indoor, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind terá alta tecnologia, partida reversa e carrinhos que giram em 360º.

O Magic Kingdom, maior ícone do complexo – e aniversariante de fato, já que foi o primeiro parque do grupo inaugurado em Orlando, em 1º de outubro de 1971 –, também está com novidades. Seu maior símbolo, o Castelo da Cinderela, ganhou nova pintura, com tons de rosa, azul, cinza e dourado, além de um logo alusivo aos 50 anos.

É em torno dele que, durante a noite, ocorre o novo show de fogos Disney Enchantment. Grandioso, com cenas de desenhos modernos e músicas clássicas, o espetáculo inclui projeções até mesmo na Main Street, U.S.A., a rua principal do centro de lazer.

Fora isso, o Magic Kingdom passou a abrigar a maior parte das estátuas douradas de 50 personagens que foram espalhadas em todos os parques da Disney World para a comemoração do jubileu de ouro, batizadas de Fab 50 Character Collection. Dá para “caçá-las”, fotografá-las e até mesmo interagir com as esculturas por meio de uma Magic Band+ (relógio que reúne diversas funções, como acesso aos centros de lazer e pagamento de despesas no complexo), que será colocada à venda nos próximos meses.

No dia 1º de outubro, quando o parque recebeu milhares de fãs incondicionais de Mickey e sua turma (a ponto de as reservas terem se esgotado em poucos dias), as Fab 50 só não receberam mais atenção que os diversos artigos colecionáveis dos 50 anos da Disney World colocados à venda. “Vim com a família e os amigos e combinamos de nos separar para comprar produtos diferentes antes que eles se esgotassem”, diz Fabrício Novaes, paulista que mora em Orlando. Logo nas primeiras horas da manhã, ele já acumulava diversos potes de pipoca comemorativos. As filas para adquiri-los chegava a durar uma hora.

Para quem não pôde ir ao evento, haverá ainda uma série de artigos alusivos à data comemorativa disponíveis para compras em todos os parques da Disney World, inclusive os aquáticos, nos próximos 18 meses. O mesmo vale para os cerca de 150 pratos de comida, lanches e bebidas criados especialmente para a festa de 50 anos.

De quebra, quem circular pelos centros de lazer do complexo em Orlando verá, quando o sol se pôr, diversas atrações iluminadas especialmente para o aniversário. É o caso da The Hollywood Tower Hotel, no Hollywood Studios, e da Árvore da Vida, no Animal Kingdom. Este último parque, inclusive, está com um novo show chamado KiteTails, no qual pipas enormes com imagens de animais famosos das animações da Disney são içadas por lanchas e jet-skis que navegam em um lago. Simples e rápido, é destinado a crianças pequenas.

Até meados de 2023, a Disney World ainda promete tirar do forno uma montanha-russa dedicada ao filme Tron no Magic Kingdom; um hotel-experiência inspirado em Star Wars e conectado à área temática da saga no Hollywood Studios; um espetáculo da trupe canadense do Cirque du Soleil no centro de entretenimento Disney Springs; e um novo navio de cruzeiros, o Disney Wish, que fará viagens para as Bahamas.

Com tudo isso, pretende se livrar do mal que afastou os estrangeiros do complexo nos últimos tempos e receber de maneira triunfante os brasileiros que não veem a hora de tirar uma selfie com o Mickey novamente – que sairá bem na foto, por sinal, já que passará os próximos 18 meses com uma roupinha de gala especial, assim como outros personagens clássicos da Disney.

O QUE JÁ FOI INAUGURADO PARA A FESTA DOS 50 ANOS DA DISNEY

Remy’s Ratatouille Adventure

Neste simulador, os visitantes ‘encolhem’ para o tamanho do Chef Remy, de Ratatouille, e enfrentam várias aventuras no restaurante Gusteau’s. Fica no Pavilhão da França, no Epcot, que também ganhou um novo restaurante, a Le Crêperie de Paris, com cardápio assinado pelo chef Jérôme Bocuse.

Harmonious

Realizado na World Showcase Lagoon, no Epcot, o espetáculo noturno traz canções de 240 artistas de todo o mundo sincronizadas a cenas projetadas em displays flutuantes de LED. Fontes d’água, luzes, pirotecnia e lasers móveis coreografados fazem parte do show.

Space 220: Restaurante no Epcot que “leva” os visitantes para a órbita da Terra por meio de um elevador virtual. Tem cortes de carne bovina e de porco, peixes e massa vegana no cardápio.

Disney Enchantment

O novo show de fogos a no Magic Kingdom tem imagens em alta resolução e transições executadas com alta precisão técnica. No entanto, seu ritmo, sobretudo sonoro, é mais lento que o da apresentação anterior, Happily After Ever.

Fab 50 Character Collection

Estátuas douradas de 50 personagens foram espalhadas pelos quatro parques temáticos da Disney World – a maior parte delas fica no Magic Kingdom. Mickey, Minnie, Pateta e Pluto, por exemplo, estão na praça em frente ao Castelo da Cinderela. Em breve, será possível interagir com as esculturas por meio dos novos relógios que serão colocados à venda, as Magic Band+.

Genie

O app promete otimizar a experiência de quem vai aos parques, indicando atrações mais vazias em tempo real. Com isso, os FastPass, tíquetes gratuitos que dão acesso rápido a alguns brinquedos, foram descontinuados. A opção agora é comprar o pacote Disney Genie+ por US$ 15 (por dia e por pessoa), que dá acesso a filas rápidas de diversas atrações nem sempre tão concorridas, ou pagar de US$ 9 a US$ 15 para ter acesso a cada um dos brinquedos mais disputados.

KiteTails

Show realizado em um lago do Animal Kingdom em que pipas de personagens como Simba, Zazu, Baloo e Rei Louie são içadas por lanchas e jet-skis. É uma apresentação bastante simples, voltada para crianças bem pequenas ou para quem deseja descansar por alguns minutos da correria no parque.

Beacons of Magic

No fim do dia, as principais atrações dos parques da Disney World exibem uma iluminação especial criada para a celebração. É o caso do Castelo da Cinderela, no Magic Kingdom; da Spaceship Earth, no Epcot; da The Hollywood Tower Hotel, no Hollywood Studios; e da Árvore da Vida, no Animal Kingdom.

Comidas, bebidas e artigos

Durante os meses de celebração haverá 150 novas opções de pratos, sanduíches e bebidas nos parques da Disney World. Há desde hambúrgueres a sobremesas e drinques que mudam de cor com a adição de uma doce surpresa. Fora isso, itens colecionáveis estão à venda no complexo.

O QUE SERÁ LANÇADO NOS PRÓXIMOS MESES

Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind

A montanha-russa inspirada em Guardiões da Galáxia promete ser a grande estrela do Epcot, que passa por uma reforma enorme e será dividido em novas áreas. A experiência, que abre as portas em 2022, será indoor, no escuro, e envolverá lançamento reverso, carrinhos que giram em 360°, telões de LED e sonorização temática.

Tron Lightcycle Run

O filme Tron será representado por uma montanha-russa que está sendo erguida na área Tomorrowland, no Magic Kingdom. A atração será semelhante a que já existe na Disney de Xangai, na China, na qual todos se sentam em motos e são inseridos em ambientes de alta tecnologia.

Hey, Mickey

Os hotéis da Disney passarão a contar com um assistente de voz. Por meio do comando “Hey, Mickey” será possível checar dados das reservas, consultar horários dos parques e fazer reservas em restaurantes.

Star Wars: Galactic Starcruiser

Com previsão de inauguração em março de 2022 para o mercado americano e canadense, e setembro de 2022 para os demais hóspedes, a experiência inspirada em Star Wars funcionará como uma espécie de cruzeiro. O pacote, que custará cerca de US$ 1.500 por pessoa (R$ 8.300), incluirá duas noites de hospedagem, comidas e bebidas (não alcoólicas), acesso direto à área da saga no Hollywood Studios (com ingresso para o parque) e diversas experiências imersivas, como manejar sabres de luz.

Drawn to Life

O novo espetáculo do Cirque du Soleil chega à Disney Springs em 18 de novembro. O roteiro conta a história de Julie, garota que recebe de seu pai, que trabalhava na Disney, um presente inesperado: uma animação inacabada.

Disney Wish

Em 9 de junho de 2022, o novo navio da Disney zarpará de Porto Canaveral, na Flórida, para seu primeiro cruzeiro rumo às Bahamas. O transatlântico contará com um restaurante inspirado na Marvel e outro com show de Frozen, e átrio em homenagem à Cinderela.