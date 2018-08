6 pacotes de Páscoa para baladeiros

Rio (RJ)

Em frente à Praia da Barra, o Laghetto Stilo Barra Rio oferece pacote de 3 noites (de 29 de março a 1º de abril) por R$ 1.026 para duas pessoas, com café da manhã. Conta com piscina, aulas funcionais na praia, SPA e sauna e fica próximo à Lagoa de Marapendi e do Barra Garden Shopping. Sem aéreo.

Integrado ao Aeroporto Santos Dumont (e com terraço com vista para o mar), o Prodigy Santos Dumont tem pacote de 3 noites a R$ 1.137 para duas pessoas, com café da manhã. Válido para o período de 29 de março a 1ª de abril. Não inclui aéreo. Vale lembrar que a Lapa e seus bares convidativos estão a cerca de dez minutos de carro.

Maresias (SP)

Na Pousada Porto Mare, o pacote de 3 diárias custa a partir de R$ 1.512 o casal, com café da manhã e jantar incluídos. Fica a uma quadra da praia e empresta guarda-sol e cadeira aos hóspedes. Com piscina e Wi-Fi, sem transporte.

Bariloche (Argentina)

O pacote da BWT Operadora tem saída em 29 de março e inclui 4 diárias no Hotel Tres Reyes. Custa a partir de US$ 849 por pessoa, em quarto duplo, com passeios ao Circuito Chico e a Cerro Catedral, além de seguro viagem e café da manhã. Ainda não haverá neve, mas, nos meses mais quentes, a cidade é repleta de atrações ao ar livre e, de quebra, tem convidativas cervejarias. Inclui passagem aérea e traslado.

Miami (EUA)

Com saída em 29 de março, o pacote da CVC para a queridinha dos brasileiros na Flórida inclui 3 noites de hospedagem no Crystal Beach Suites, a uma quadra da praia. A partir de R$ 3.731,40 por pessoa, em apartamento duplo. Inclui aéreo.

Trancoso (BA)

Com 4 noites, o pacote da Cinqtours tem saída em 29 de março e custa a partir de R$ 4.350 por pessoa, em quarto duplo. Inclui seguro-viagem, passagem aérea e traslado.