É longo o dia de trabalho do Mickey. E suas habilidades, múltiplas. Todas as noites, ele dá plantão nos restaurantes para abraçar e tirar fotos com os hóspedes. Também será visto na praia, vestindo bermudão, fazendo as honras da casa. Tudo isso depois de acordar cedo: afinal, é ele mesmo o comandante do Disney Magic, o navio de 877 cabines, para até 2.450 pessoas no qual embarquei em março para um cruzeiro de cinco noites pelas águas do Caribe.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas não faltam assistentes estrelados ao onipresente comandante Mickey. Rapunzel, personagem principal do filme Enrolados, acaba de virar dona de restaurante no navio – o Rapunzel’s Royal Table foi inaugurado em março. Heróis do universo Marvel também são figurinhas frequentes pelos deques – o badalado Pantera Negra entre eles. Todos com a mesma missão: entreter os hóspedes.

Como eu não fiz um cruzeiro antes? Esta pergunta, me fiz ao fim do período, quando já estava muito mal acostumado com tanta mordomia, atenção e com a facilidade de curtir férias sem ter de pensar em nada a não ser em me divertir e relaxar. E, ainda por cima, cercado de personagens que remetem à infância, mas com atrativos também para adultos com ou sem filhos, em família ou entre amigos, com o vô e a vó. Sim, o cruzeiro Disney é para todo mundo que esteja disposto a entrar no clima.

A Disney tem quatro navios – além do Magic, no qual naveguei, Dream, Fantasy e Wonder – que fazem cruzeiros pelo Caribe, norte da Europa, fiordes da Noruega, Mar Mediterrâneo, Califórnia, México e Alasca. Como novidade para 2019, o grupo terá partidas de Roma, com visitas a portos na Suécia e Espanha, entre outros.

Levantar âncoras. O encantamento começa no embarque, em Miami. Depois do check-in no porto, que é muito parecido com o dos aeroportos (e também pode ser feito online), uma equipe recebe os passageiros dentro do navio com palmas e animação, inclusive anunciando o sobrenome de cada família, em meio a uma decoração que lembra o glamour de décadas passadas. Cafona? Que nada: engraçado e maravilhoso.

Meu quarto pelas próximas cinco noites era uma cabine com varanda, diariamente arrumada no capricho por uma equipe de camareiros solícita e talentosa, capaz de transformar as toalhas limpas deixadas sobre a cama na serpente Kaa, de Mogli, e no martelo de Thor.

Nos dias que se seguiram, fui descobrindo todos os espaços do enorme navio. A academia, a piscina exclusiva para adultos, o spa (pago à parte). Os clubes infantis separados por idade: It’s a Small World, de 0 a 2 anos (US$ 9 a hora); Oceaneer Club, onde crianças de 3 a 12 anos podem brincar no quarto de Andy, de Toy Story; Edge, para pré-adolescentes de 11 a 14 anos, focado em games; e o espaço Vibe, que recebe os teens de até 17 anos (monitores avisam: os beijos dos jovens casais são interrompidos).

Também aprendi que o navio tem bares exclusivos para maiores de 18 anos, como o O’Gills Pub. E ainda uma opção curiosa de diversão: a Silence Party (festa silenciosa) no Fathom Lounge Disco e Nightclub. Começa às 23 horas e os baladeiros devem usar fones, nos quais se pode sintonizar três estações, com músicas de estilos distintos. O curioso é perceber que, depois de algum tempo, estão todos cantando alto e forma-se um coral na pista de dança. Nesta, Mickey não deu as caras. Provavelmente dormia para mais um longo dia trabalho.

Programe-se

1. Cartão de crédito

Você vai precisar de um, internacional, que será conectado à chave do seu quarto e usado para a cobrança das despesas extras a bordo.

2. Enjoos

São uma preocupação em cruzeiros. Farmácias comuns vendem pulseira anti-enjoo por cerca de US$ 20, mas não são 100% confiáveis. A bordo, peça ajuda aos tripulantes: os garçons oferecem pedaços de maçã e ginger ale (um refrigerante de gengibre) gelado.

3. Conexão

A internet do navio é relativamente boa. Mas o preço é tão salgado quanto a água do mar: US$ 90 por um pacote de 1Gb. No embarque, você recebe 50 Mb de cortesia, que se esgotam rapidamente.

4. Reservas

Os passeios nos portos de parada são pagos à parte. E precisam ser agendados com antecedência via aplicativo, site ou balcão do deque 3.

Saiba mais

Como ir: roteiro de cinco noites no Disney Magic, com paradas em Cozumel (México) e Castaway Cay (Bahamas) custa a partir de US$ 2.254 para duas pessoas em cabine interna, e de US$ 2.824, com varanda. A tarifa inclui todas as refeições e lanches nos restaurantes principais, bebidas não alcoólicas, estrutura de lazer, shows estilo Broadway e festas no deck, além dos encontros com personagens. Site: disneycruise.disney.go.com.

O REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DE DISNEY CRUISE LINE.