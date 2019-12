A hora de Odin

O veterinário foi enfático ao dizer que Odin não resistiria. Ele já tinha mais do que 15 anos e uma série de problemas relacionados à idade. Submetê-lo a um voo tão longo resultaria em morte certa.

Eduarda consultou outros dois veterinários. A resposta foi sempre a mesma. Odin não poderia viajar.

Assim, o passo mais importante da vida dela teria de ser dado sem ele. Sem o vira-lata que há 15 anos ela encontrou jogado em uma lata de lixo – e que mal conseguia latir de tão fraco.

Mas vamos voltar duas semanas no tempo dessa história.

Eduarda era chamada à sala do diretor da agência para uma conversa. Os boatos de cortes na equipe eram cada vez mais fortes e ela tinha convicção de que seria desligada.

Ela caminhou para a tal sala fazendo contas mentais de quanto iria receber na rescisão e por quanto tempo conseguiria se manter sem emprego.

Mas a conversa com o diretor foi diferente: “Abriu uma vaga em Chicago. Achamos que você tem o perfil que procuramos. O salário é bom. Muito bom, aliás. A vaga é sua se você quiser”.

Eduarda queria. Sempre quis morar fora e dar um restart na vida. Além do mais, tinha paixão por arquitetura e Chicago era a cidade certa para viver esse amor. Ela disse um sonoro sim e se sentiu a pessoa mais abençoada do mundo.

Foi no meio dos preparativos para essa mudança de vida que Eduarda visitou os três veterinários, os três bruxos, e ouviu três sentenças idênticas. O cachorro não pode ir.

Ao som de Heaven Knows I'm Miserable Now chorou tudo o que podia e chegou a pegar no celular para dizer que não era possível sair do País agora.

Odin, deitado aos seus pés e de rabinho encolhido, só aumentava sua angústia e sentimento de culpa.

Por outro lado, nessa curva da vida, aos 40 anos, essa oportunidade não poderia ser desprezada. Ela não tinha o direito de deixar passar. Tinha?

Era injusto com ela. Era injusto com Odin também. Foi então que Eduarda fez uma lista das amigas que poderiam ficar com Odin.

Valéria: trabalha em casa, mas mora em uma caixa de ovo.

Julia: mora em uma casa com quintal, mas vive viajando. Lígia: amigona, mas não curte animais. Teresa: casada, 2 filhos e um marido mala. Luana: tem três gatos.

Nenhuma das opções parecia atender as necessidades de Odin.

Na verdade, bem, na verdade, existia uma opção fora do cardápio: o ex. Ele estava com Eduarda quando ela resgatou Odin. Ou seja, seria escolha óbvia.

Isso se o relacionamento não tivesse terminado de forma tão triste, com tantas coisas ditas de forma tão duras e definitivas.

Mas Odin valia o sacrifício.

O celular de Otávio estava desligado. O jeito era ter essa conversa pessoalmente. Ela sabia onde ele morava. E levaria Odin também.

Eduarda tocou a campainha duas vezes. Talvez fosse uma hora ruim. Sabe-se lá.

Otávio apareceu com uma cara de ressaca. Usava uma calça de moletom e o cabelo estava desgrenhado. Sem entender o que estava acontecendo, pediu para que Eduarda entrasse.

Com olhos de raio x, Eduarda olhou ao redor. A casa estava uma bagunça, a pia tinha uma coleção de latinhas de cerveja... A vida não estava sendo generosa com o ex.

Definitivamente, aquele não era um bom lugar para deixar Odin. Eduarda estava pronta para sair sem dar maiores explicações quando viu Odin brincando com Otávio. Era como se Odin tivesse acabado de encontrar um velho amigo.

Então, vamos adiantar essa história em 1 ano e 7 meses.

Eduarda está na área de desembarque do aeroporto internacional de Chicago. O voo de Otávio não atrasou. Os dois se reconhecem e abraçam de forma emocionada.

A hora de Odin havia chegado. Mas o tempo que passou com Otávio foi de muito carinho e cuidado. Otávio, por sua vez, deu um jeito na própria vida. Arrumou um trabalho bacana, largou os vícios e estava até namorando com uma garota legal. Já pensava até em casar.

Como prometido, ele trouxe as cinzas de Odin para Eduarda.

Foi uma bonita despedida.