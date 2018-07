Argentina no inverno: conheça estações para esquiar

SAN MARTÍN DE LOS ANDES - No trajeto entre Villa La Angostura e a estação de esqui Cerro Bayo, o papo animado foi interrompido de imediato quando nos aproximamos da montanha. Os quatro ocupantes do carro não se importaram com o vento frio que soprava do lado de fora do veículo; abrimos imediatamente as janelas. Estávamos aos pés do cerro; rapidamente descemos do carro para ver a neve que havia começado a cair, fina e clara.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao nosso redor, adultos e crianças iam repetindo o movimento. Em instantes, o pátio de entrada da estação ficou tomado por pessoas hipnotizadas. Alguns arriscaram tirar as luvas para fazer fotos, outros, num gesto quase instintivo, abriam a boca e tentavam sentir o gosto dos pequenos flocos gelados que pousavam na língua. Me entreguei a essa coreografia maluca e quase esqueci do frio.

MAIS - Dicas de destinos e passeios na Argentina

A cena se repetiu outras vezes ao longo dos dias, durante a viagem pela Patagônia argentina. Brincar na neve e olhar boquiaberta para o céu foram momentos recorrentes nos quatro dias que passei entre a cidade de San Martín de Los Andes, base para aproveitar as delícias da estação de esqui de Cerro Chapelco, e Villa la Angostura, ponto de partida para deslizar pelas pistas do Cerro Bayo.

Localizadas na província de Neuquén, distantes 110 quilômetros uma da outra e a cerca de 1.500 de Buenos Aires, as duas estações de esportes de neve têm em comum um clima algo bucólico e mais intimista que a famosa e badalada Bariloche - também ali por perto, ao sul. Visite as duas cidades e se desloque entre elas pela Rota 40, conhecida como Caminho dos Sete Lagos. Como o nome diz, a estrada que corta as montanhas é cercada por maravilhosos lagos, um espetáculo visual. Há mirantes em todos eles, e nem o frio desanima os turistas de admirarem a beleza das montanhas andinas refletidas nas águas calmas e geladas.

A temporada de neve na Argentina acaba de começar. Vai até a terceira semana de setembro, em média, com pequenas variações entre as estações. Confira as novidades e os destaques de cada uma delas a seguir.

*VIAGEM A CONVITE DE INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.