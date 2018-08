A Rússia Logo Ali: o básico da Rússia

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Rússia é muito longe? A Rússia é cara? Como vou falar russo? Essas são algumas das perguntas que respondemos no primeiro vídeo da série A Rússia Logo Ali, que fala sobre as informações gerais do país, desde idioma, moeda, clima e mais. Por exemplo: você sabia que o país tem 9 fusos horários diferentes? Mas, nos lugares em que o Brasil joga, o fuso é de apenas 6 horas, para mais.

Agora, se você quiser acompanhar os jogos da Copa de pertinho, ainda dá tempo! Os pacotes têm em média 12 noites, com valores a partir de R$ 5.082 (7 noites, sem aéreo). Mas também é possível prestigiar a festa completa e ficar os 33 dias da competição, ou então viajar sozinho. Também respondemos as principais dúvidas com o nosso top 10 de perguntas e respostas, desde como se virar no idioma (recorra aos mais jovens quando precisar de ajuda!), até dicas das principais atrações.

Agradecimentos: Renata Franco e Stella Barros Turismo, Ana Sacoman, Sociedade Esportiva Palmeiras e Ciro Campos.