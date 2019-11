Abril (5 e 21)

Tanto Páscoa (dia 5) quanto Tiradentes (21) terão quatro dias de duração – considerando que, na Páscoa, você tenha a quinta-feira livre. Como costuma dizer o colunista Ricardo Freire, a Semana Santa é ótima para curtir Florianópolis com tempo bom e sem multidão. Como ainda há tempo, é possível encontrar passagens por R$ 369 na Gol e pacote a partir de R$ 1.045, com hospedagem e aéreo, na CVC.

Ficando pelo Brasil no feriado de Tiradentes, o começo do outono é perfeito para explorar uma das três principais chapadas – Diamantina, na Bahia, dos Guimarães, no Mato Grosso, e dos Veadeiros, em Goiás. A 230 quilômetros de Brasília, esta última reserva quase 150 cachoeiras espalhadas pelo cerrado – que você desbrava a partir de Alto Paraíso ou São Jorge. Na Adventure Club (adventureclub.com.br), cinco dias em quarto duplo, com traslado e passeios diários, custam desde R$ 1.744 por pessoa. O aéreo sai por R$ 274 na Azul (voeazul.com.br) e R$ 292 na TAM (tam.com.br).