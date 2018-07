Aérea de Cingapura ganha 'Oscar da aviação'; Ásia tem 9 das 10 melhores

A Singapore Airlines, baseada em Cingapura, foi escolhida a melhor companhia aérea do mundo no ranking Skytrax, anunciado nesta terça-feira (17), em Londres. A maior pesquisa de satisfação de passageiros do mundo foi respondida por mais de 20 milhões de pessoas de 100 nacionalidades, entre agosto de 2017 e maio de 2018. Das dez empresas aéreas mais bem posicionadas no ranking, nove têm base no continente asiático. A exceção é a alemã Lufthansa, que ficou na 7ª colocação.

A Singapore também ganhou como melhor primeira classe do mundo. A Qatar Airways, segunda colocada no ranking geral, tem a melhor executiva. A melhor cabine econômica está na tailandesa Thai Airways.

Veja a lista das dez melhores empresas aéreas do mundo. Entre parênteses está a posição da companhia em 2017 e o país de origem.

1. Singapore Airlines (2; Cingapura)

2. Qatar Airways (1; Catar)

3. ANA All Nippon Airways (3; Japão)

4. Emirates (4; Emirados Árabes)

5. EVA Air (6; Taiwan)

6. Cathay Pacific (5; Hong Kong)

7. Lufthansa (7; Alemanha)

8. Hainan Airlines (9; China)

9. Garuda Indonesia (10; Indonésia)

10. Thai Airways (11; Tailândia)

Entre as brasileiras, a Azul foi a mais bem colocada no ranking geral: 53º lugar. A empresa ficou em 1º lugar entre as empresas aéreas regionais da América do Sul, seguida por Tame (Equador), Austral (Argentina), Star Peru e Peruvian (ambas do Peru).

O ranking Skytrax de melhores companhias aéreas do mundo é feito desde 1999. A pesquisa é disponibilizada em seis idiomas:­ inglês, francês, espanhol, chinês, russo e japonês. Não há uma seleção prévia de empresas - qualquer companhia pode ser citada pelos pesquisados. Na edição 2018, 335 empresas receberam citações e foram considerados 49 quesitos relacionados a todos os momentos da viagem aérea, desde a compra da passagem e experiência no aeroporto até o atendimento e as facilidades no interior da aeronave.

A lista completa das melhores empresas aéreas do mundo esta no site oficial da Skytrax.