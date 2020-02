Aeroporto de Congonhas ganha linha especial de ônibus

Quem precisa viajar pelo Aeroporto de Congonhas de ônibus agora tem uma opção mais cômoda. Segundo informações da SPTrans, empresa responsável pela gestão do transporte público em São Paulo A partir do dia 16 deste mês (domingo), a linha 609J/10 Aeroporto – Metrô São Judas passa a ter mais viagens e uma frota renovada. O intervalo de espera por um ônibus passará a ser de oito minutos e a nova frota dispõe de acessibilidade e comodidades como Wi-Fi, ar-condicionado e espaço interno para bagagens. A linha terá mais uma hora de funcionamento, operando até as 23h40 todos os dias da semana.

O ônibus não tem catraca e a taxa de transporte pode ser paga por Bilhete Único nos validadores presentes na unidade ou pago a um auxiliar de bordo que estará no interior do ônibus, pelo valor normal da passagem (R$4,40).

Os ônibus estão disponíveis na plataforma B, que também conta com sinalização especial.

Como chegar ao Aeroporto de Guarulhos

-De trem: É possível ir para o aeroporto por meio da Linha 13-Jade da CPTM. O acesso para a linha 13 está na estação Engenheiro Goulart, na Linha 12-Safira. O intervalo entre os trens é de 20 minutos, de segunda a sexta, e aos sábados (das 4h às 9h e das 17h às 20h). Nos demais horários de sábado e aos domingos e feriados, é de 30 minutos. A outra opção é pelo Expresso Aeroporto, que sai da estação Luz e não tem paradas intermediárias. Ele aparece em intervalos de duas horas a partir das 10h entre as segundas e sextas (até às 22h). Nos finais de semana e feriados, ele sai de cinco em cinco horas, a partir das 8h (até às 18h). A última opção é o Connect, que liga a estação Brás ao Aeroporto de Guarulhos. Ele sai de 40 em 40 minutos, a partir das 5h45 (até às 20h05 de segunda a sexta e até às 8h25 no sábado).

-De ônibus: A opção é o Airport Bus Service. Ele tem rotas que ligam o Aeroporto de Congonhas ao Aeroporto de Guarulhos e também pode sair da Praça da República, o Terminal Rodoviário do Tietê e da Barra Funda e os circuitos de hotéis da Avenida Paulista. A passagem sai por R$ 52. Mais informações sobre linhas e horários podem ser lidas aqui.