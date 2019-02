Aeroporto de Guarulhos registrou recorde de passageiros em 2018

O Aeroporto de Guarulhos, maior terminal do País, registrou recorde de passageiros em 2018, segundo comunicado divulgado pelo consórcio GRU Airport, que administra o aeroporto. Foram 42 milhões de passageiros, marca superior aos 39,5 milhões de 2014, recorde anterior, no ano da Copa do Mundo de futebol masculino, realizada no Brasil.

Ainda de acordo com o GRU Airport, o resultado de 2018 é 11,2% superior ao de 2017. Os 42 milhões de embarques e desembarques dividiram-se em 27,3 milhões de passageiros domésticos e 14,8 milhões de internacionais. Foram mais de 276 mil pousos e decolagens, dos quais 198 mil domésticos e 77 mil internacionais.

Também no ano passado, o aeroporto passou a receber 11 novas rotas direta, por sete companhias aéreas: Assunção (Paraguai), Buenos Aires (Argentina), Quito (Equador), Santiago (Chile), Curaçau (Caribe), Tucumán (México), Las Vegas e Boston (Estados Unidos), Lisboa (Portugal), Roma (Itália) e Tel-Aviv (Israel).

