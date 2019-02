Aeroportos dos EUA flagraram recorde de armas em malas de mão em 2018

Um total de 4.239 armas de fogo foram flagradas em malas de mão nos aeroportos dos Estados Unidos durante o ano de 2018. O número é o mais alto na história do TSA (Transportation Security Administration), órgão responsável pela segurança dos voos no país, criado em 2001. Representa um aumento de 7% em relação às apreensões de 2017. O TSA divulgou os dados na última quinta-feira (7 de fevereiro).

Ainda segundo o TSA, 3.656 (86,15%) das armas de fogo flagradas nas malas de mão estavam carregadas. O órgão autoriza o transporte de armas de fogo apenas no porão do avião. As armas devem estar descarregadas e trancadas em malas adequadas.

As armas de fogo foram identificadas na bagagem de mão no momento em que malas passaram pelos escaners, no embarque. Foram encontradas ainda três granadas ativas e uma inerte. Em média, 11,6 armas foram descobertas por dia em aeroportos dos Estados Unidos em 2018 - o campeão foi o aeroporto de Atlanta Hartsfield-Jackson, na Geórgia, seguido dos aeroportos Dallas-Foth-Worth (Texas) e Phoenix Sky Harbor (Arizona).

Segundo o órgão, 813,8 milhões de pessoas foram escaneadas nos aeroportos americanos durante o ano de 2018. O órgão informou que o número de armas de fogo confiscadas em bagagem de mão nos aeroportos americanos vem aumentando desde 2008 - período em que também foram registrados aumentos anuais no número de pessoas e bagagens escaneadas.