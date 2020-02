África do Sul, o país mais legal para turistar com crianças

A companhia aérea South African está encerrando suas operações no Brasil. É uma triste notícia para os nossos bolsos. Desde 2016, quando a Latam estreou na rota São Paulo-Johannesburgo, as duas empresas travavam uma disputa por passageiros que, na prática, significou bilhetes congelados na casa dos 500 a 600 dólares durante todo este tempo.

Dá para apostar que agora, sozinha na rota, a Latam vai subir esse patamar tarifário. Vai ficar mais caro levar sua família ao país mais legal do mundo para turistar com crianças. Mas não desista. A África do Sul vale cada centavo. Porque:

Está no repertório escolar

A ultrapassagem do Cabo da Boa Esperança, que une os oceanos Atlântico e Índico, pelo navegador português Bartolomeu Dias, em 1488, é o capítulo imediatamente anterior ao do assim chamado Descobrimento do Brasil. O passeio parte da Cidade do Cabo.

Tem todos aqueles animais de O Rei Leão

E eles estão soltos na natureza. Ver leões, elefantes, girafas, zebras, hienas, rinocerontes durante um safári é emocionante. O Parque Kruger é o mais famoso, e está cercado de reservas menores. A partir de 6 anos.

Também tem tubarões

Você pode entrar em uma gaiola e afundar no mar para ver tubarões brancos muito de perto - um frio na barriga como nunca senti outro. Na cidadezinha de Hermanus, a partir de 12 anos.

E pinguins

Em Boulders Beach, nos arredores da Cidade do Cabo.

A Table Mountain é linda e legal

Ela encanta vista de baixo, de toda a Cidade do Cabo; encarada frente a frente numa subida vertical de bondinho, rente ao paredão; e lá no alto, onde a vista emociona.

Dá para combinar pedal e piquenique

Nas vinícolas de Stellenbosch e Franschhoek. Sim, piquenique com vinho, porque os adultos também merecem.

A história do século 20 passa por Mandela

Se hoje a maioria de nós compreende o tamanho do problema que é o racismo, é muito porque Nelson Mandela não desistiu de denunciar o apartheid nem em seus 27 anos de prisão. Visitem Robben Island, a casa dele em Soweto e o Museu Constitution Hill. Conheça Madiba junto com seus filhos.

Johannesburgo é muito descolada para adolescentes

O sábado no mercado Neighbourgoods, em Braamfontein, e o domingo no espaço Arts on Main, no Maboneng, colocarão os jovens (e toda a família) em contato com a criatividade sul-africana em roupas, comidas, fotografias, brinquedos e grafites, em meio a um público estiloso.

…

Mudando rapidamente de assunto: Disney é, sim, uma festa danada. Eu desejo que todo mundo que assim quiser possa ir à Disney, seja qual for a profissão.