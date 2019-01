Agenda: confira a programação de eventos pelo mundo em fevereiro

Concerto, ano-novo chinês, folia pelo Brasil: selecionamos alguns dos principais eventos nacionais e internacionais marcados para fevereiro.

1/2 - Música clássica gratuita em Gramado

Nove dias dedicados à música clássica, com apresentações nacionais e internacionais: esta é a proposta do Gramado in Concert, este ano na quinta edição. Serão quase 50 apresentações, todas gratuitas, em diversos pontos da cidade, de pontos turísticos como a Rua Coberta, a Praça das Etnias e o Lago Negro, e também no Teatro Lupicínio Rodrigues, no Hotel Wish Serrano. A Orquestra Sinfônica de Gramado abre a programação no dia 1º, às 20h, no Recreio Gramadense. Até dia 9; programação completa em gramadoinconcert.com.br.

2/2 - Encontro com Karnal

O que muda quando estamos viajando? O que resta de tantos registros, selfies e fotos digitais dessas viagens? No dia 2, o escritor e

historiador Leandro Karnal discute essas e outras questões no encontro A Arte de Viajar: Viajamos Mais do que Nunca, no hotel Txai Itacaré, na Bahia. Colunista do jornal O Estado de S. Paulo (ele escreve aos domingos no Caderno 2), Karnal publicou os livros O Inferno Somos Nós, O Mundo Como Eu Vejo e outros. Inscrições pelo telefone 11-3040-5010 ou no e-mail central.reservas@txairesorts.com.

5/2 - Ano-novo chinês

Segundo o horóscopo chinês, o Ano do Porco começa em fevereiro – os países asiáticos usam como base o calendário lunar. As celebrações, no entanto, não se restringem à China. Em Hong Kong, a parada e o show de fogos na Victoria Harbour são os principais eventos comemorativos; discoverhongkong.com. Em Nova York, haverá uma parada pelas ruas de Chinatown às 13h. Ainda nos Estados Unidos, São Francisco celebrará a data com uma parada no dia 23 no bairro chinês. Em Londres, a festa será no dia 10, com parada em Chinatown e performances na Trafalgar Square.

7/2 - Desfiles folclóricos no Uruguai

As Llamadas (ou Chamadas) são a festa popular mais famosa do Uruguai. Com origem africana e ligadas às celebrações de carnaval, consistem em desfiles embalados por uma intensa batucada – sim, há semelhanças com escolas de samba e maracatus brasileiros. Em Montevidéu, a festa ocorre nos dias 7 e 8, na Avenida 18 de Julio. Mais: bit.ly/montellamada.

14/2 - Celebrar o amor

Embora no Brasil o Dia dos Namorados seja comemorado em 12 de junho, muitos países dedicam o dia de São Valentim, 14 de fevereiro, aos apaixonados. Em Nova York, o Moma tem um tour especial neste dia. Inclui recepção com vinho e canapés e um passeio privado pelas principais obras do museu. Custa US$ 113 por pessoa; bit.ly/2019valentine. Na Times Square, casais poderão renovar votos numa cerimônia coletiva, às 18h.

15/2 - Cair na folia

O carnaval este ano cai em março, mas quem diz que não tem folia? As comemorações prévias já começaram em diversas cidades. No Recife, o baile do bloco Enquanto Isso na Sala de Justiça, com foliões fantasiados de super-heróis, será no dia 15; ingressos a partir de R$ 75 no ingresse.com. Já o famoso Baile Municipal do Recife será dia 23, com apresentações de Elba Ramalho, Gaby Amarantos, Spok e outros. Ingressos a partir de R$ 60 no ticketfolia.com. Em Florianópolis, os trios elétricos tomam conta de Jurerê Internacional no Pré-Carnaval Music Park, que terá atrações como a banda Jammil e o cantor Tomate. Os preços começam em R$ 56; vendas pelo blueticket.com.br. Em Salvador, no dia 28 já há desfile de trios (ainda sem programação divulgada).

20/2 - Comer bem na Flórida

Até dia 24, o South Beach Wine & Food Festival realiza uma série de eventos temáticos, com aulas de culinárias, palestras, degustações, jantares especiais e shows em Miami Beach e Bal Harbour. Promovido pelo canal especializado Food Network, o evento reúne atrações gratuitas e pagas e uma infinidade de temas, como um happy hour com cães, degustação de sorvetes com Buddy Valastro (do programa Cake Boss) até um jantar protagonizado pelo chef-celebridade Bobby Flay.