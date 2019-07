Agosto é mês de festivais por todo o Brasil: fique ligado

O mês de agosto lenononono......

2/8 - Música em Ilhabela (SP)

Maria Rita, Dori Caymmi e Zélia Duncan são algumas das atrações do 5º Festival Vermelhos de Ilhabela, que vai até dia 18. Música popular e erudita, dança e teatro fazem parte da programação, sempre de sexta-feira a domingo. Outros destaques são a montagem da ópera Porgy and Bess, de George Gershwin, com a Orquestra Jazz Sinfônica e as oficinas culturais gratuitas. O concerto do Dia dos Pais será gratuito. Ingressos de R$ 40 a R$ 120.

2/8 - Degustação de queijo canastra no sul de Minas

Considerado patrimônio imaterial pelo Iphan, o queijo canastra faz parte da cultura gastronômica da região da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Para fazer uma imersão nessa tradição, São Roque de Minas recebe o 2º Festival do Queijo da Canastra nos dias 2 e 3 de agosto, com shows e aulas de culinária na Praça da Matriz. Além disso, fazendas produtoras oferecem degustação e mostram aos visitantes o processo de fabricação. Na pousada Chapadão da Canastra, a diária para casal custa R$ 350, com café da manhã.

2/8 - Música no Eixo Monumental em Brasília

Até 4 de agosto, Brasília recebe a terceira edição do CoMA – Convenção de Música e Arte. Com estrutura armada no Complexo Cultural Funarte, no Eixo Monumental, o festival traz nomes como o cantor Ney Matogrosso, a cantora Maria Gadú, o rapper Djonga e as bandas Liniker e os Caramelows e BaianaSystem. A programação, que inclui um espaço dedicado ao choro, contabiliza mais de 40 apresentações musicais, divididas entre dois palcos, duas tendas e o planetário da Funarte. Ingressos de R$ 80 a R$ 148.

3/8 - Esportes ao ar livre em Campos do Jordão

Um fim de semana dedicado a competições e esportes ao ar livre é a proposta do Rocky Mountain Games, nos dias 3 e 4 de agosto, em Campos de Jordão (SP). A Praça do Pinho Bravo, no bairro Capivari, vai reunir atletas profissionais e amadores para disputar provas como corrida em trilha, mountain bike, ciclismo de estrada e até corrida com cachorro em trilha. As provas são abertas – é possível se inscrever até o dia 1º – e algumas rendem prêmios em dinheiro.

10/8 - Música eletrônica em Curitiba

O antigo complexo de galpões da Usina 5, em Curitiba, será palco para o Festival Subtropikal, com 12 horas de música. Treze atrações se apresentam em dois palcos – no line up, Luedji Luna, Carne Doce, Forró Red Light (que faz uma releitura do ritmo) e a Orquestra Vermelha, que tem o músico Matheus Leston se apresentando sozinho, com bases pré gravadas. A partir de R$ 45.

15/8 - Orgulho LGBTQ+ em Noronha

Praias, passeios de canoa, mergulho, gastronomia e muito agito ao longo de três noites são as atrações do Festival Love Noronha. Até 18 de agosto, a ilha de Fernando de Noronha (PE) recebe uma programação focada no público LGBTQ+. Produzido pelo grupo por trás da boate Metrópole, do Recife, o evento está em sua sétima edição. Os ingressos custam R$ 200. Também é possível optar por pacotes com aéreo e hospedagem.

15/8 - Comer bem em Brotas

Não é apenas o rafting que faz sucesso em Brotas (SP). Até dia 18, o festival gastronômico Brotas Gourmet reúne 16 restaurantes no Sindicato Rural de Brotas, que se transformará em uma grande praça de alimentação. Música ao vivo e atividades como tirolesa e escalada também estão no menu. Do dia 19 a 15 de setembro, o festival continua nos restaurantes participantes. Pratos de R$ 15 a R$ 20.

16/8 - Festival de cinema em Gramado

Mais antiga mostra de cinema do País, o Festival de Cinema de Gramado chega à sua 47ª edição. A cidade na Serra Gaúcha recebe oito dias de mostras competitivas, com exibições de curtas e longas-metragens brasileiros e longas-metragens estrangeiros, além de debates e mostras paralelas. O festival termina dia 24, com a entrega da premiação aos vencedores. Ingressos: R$ 70 (dias 16 a 23) e R$ 200 (dia 24).

23/8 - Cultura e gastronomia em Tiradentes

A cidade de Tiradentes (MG) tem uma relação especial com a boa mesa durante todo o ano. Mas o caso fica ainda mais sério em agosto, mês do Festival Cultura e Gastronomia. O evento ocorre até 1° de setembro com mais de 200 atrações gastronômicas, como estandes de chefs, aulas de cozinha, palestras, almoços e jantares pilotados por cozinheiros convidados, embaladas por shows e performances. A programação detalhada ainda será divulgada.

29/8 - Astros da música pop em Curaçau

Agosto termina com muita música na Ilha de Curaçau, no Caribe. Apesar do nome, o Curaçao North Sea Jazz Festival não é focado no jazz. O evento, que vai até dia 31, ataca de blues, funk, soul, hip-hop e até reggaeton. O eclético line up inclui os grupos pop Maroon 5 e Black Eyed Peas, a cantora Mariah Carey, o rapper Pitbull e o saxofonista Kenny G. Ingressos: 185 euros (R$ 754) por dia.