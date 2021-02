Ainda falta muito?

Estamos combinados que o carro é o transporte adequado para escapadas seguras na pandemia, certo? Do ponto de vista da saúde, certo. Mas crianças são ativas por natureza, e as horas imóveis costumam ser estressantes para elas. Quem nunca presenciou ou protagonizou a clássica cena dos irmãos se estapeando no banco de trás? Eu, como filha mais velha, costumava ficar no meio, para servir como barreira entre a minha irmã e o meu irmão, que passavam boa parte das nossas viagens se espezinhando (e são absurdamente amigos hoje).

O meu filho, de tão impaciente com deslocamentos, tem a mania de escrever listas das cidades que nos separam do nosso destino. No caminho, vai perguntando em que cidade estamos, para ter controle de quanto falta para chegar.

Claro que a gente tem se deslocado pouco no último ano. Mas cada vez acrescenta ideias úteis à minha lista de como tornar a viagem de carro com crianças a mais tranquila possível.

Preparação prévia. Sim, tem as malas, os itens divertidos para o trajeto, como brinquedos e livros. Mas mais importante: as crianças precisam começar a viagem bem alimentadas. Almocem antes, tomem um café farto. Com a barriguinha cheia, bate soninho ou preguiça, elas ficam tranquilas por algum tempo e o inevitável mau humor causado pela fome demora mais a aparecer.

Serviço de bordo. Ter lanchinhos à mão é indispensável e você sabe disso, claro. Mas a minha sugestão é abrir exceções. Autorizar a bolacha recheada horrenda ou o pacotinho de balas que jamais entram na sua casa vai fazer seus filhos associarem a viagem de carro a uma coisa rara e legal. Claro, leve também frutas e sanduíches caseiros.

Brincadeiras com eletrônicos. Dá para ir além dos filmes e games no celular e no tablet, inclusive porque esses dispositivos provocam enjoo de movimento em várias crianças, o que é o caso do meu filho. Na nossa viagem mais recente, inventamos uma brincadeira: rodízio de DJs. Cada um escolhia uma música para tocar no nosso aplicativo no celular, explicando por qual motivo gostaria que os demais conhecessem aquela canção. Aproveite para ampliar o conhecimento musical das suas crianças e para mostrar empolgação com as escolhas delas também, cantando alto.

Paradas estratégicas. Banheiro é inevitável (atenção à máscara e à higiene), mas não perca a oportunidade de mostrar um mirante, uma ponte, aspectos da paisagem que podem interessar às crianças, aumentar o repertório delas e dar a todos um tempinho para sair do carro e esticar as pernas sem aglomerar.

Não custa lembrar: com mais de mil mortes diárias por covid-19 há quase três semanas, falta de leitos e oxigênio em hospitais, o conceito de escapada segura inclui manter o isolamento social a qualquer custo, jamais ficar em ambientes fechados com qualquer pessoa que não more com a família e, sempre, sempre, sempre, usar máscara.