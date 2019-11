Airbnb cobrará taxa de turismo em aluguéis de Paris

O site de aluguel de apartamentos por temporada Airbnb concordou em incorporar em seus preços uma pequena taxa turística nas locações em Paris, seguindo uma recomendação feita por autoridades parisienses. A empresa afirmou que vai cobrar 0,83 euros por pessoa por dia nas locações da cidade feitas a partir de 1º de outubro. A prefeitura parisiense declarou que a medida alinhará o serviço do Airbnb com o dos hotéis da cidade, que já pagam as taxas e vêm sentido o peso da competição. Os anfitriões da cidade já são obrigados a pagar a taxa. A capital francesa - a cidade mais visitada do mundo - é também a mais popular do mundo nos serviços de compartilhamento de imóveis.