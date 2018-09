No caminho para Machu Picchu

Há duas maneiras de viajar para Machu Picchu, a cidadela perdida dos incas. A primeira é se concentrar nas ruínas e paisagens como espectador. A outra é ser protagonista, “por trás das cenas” repletas de histórias e significados descritos por arqueólogos e historiadores.

Essa é a proposta do novo roteiro da National Geographic Expeditions pelo Peru, com saídas a partir de outubro. O pacote de oito noites custa a partir de US$ 5.690. Embarcamos nesse roteiro antes da operção oficial começar - abaixo, destacamos o que mais chamou nossa atenção.