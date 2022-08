Algarve, em Portugal: conheça o novo point dos ricos e famosos no verão europeu

Reynaldo Gianecchini acaba de voltar de férias de lá. Não é só ele: celebridades europeias, especialmente britânicas, são habitués ali. Atrás de mordomia e sossego, endinheirados rumam em direção ao sul de Portugal. A apenas 45 minutos de voo ou 2h30 de carro, a partir de Lisboa, a região do Algarve também é acessível para turistas “comuns”, digamos assim, na temporada de calor na Europa.

Caso a água transparente, os trechos de expressivas rochas esculpidas pelo vento, as quatro marinas, os sete restaurantes estrelados pelo Michelin e os 42 campos de golfe não sejam credenciais suficientes para a fama, o Algarve ostenta o título de Melhor Destino de Praia do Mundo. A vitória do ano passado no World Travel Awards, premiação considerada o Oscar do turismo mundial, pode se repetir na edição 2022, cujos vencedores serão anunciados em outubro. Na Europa, concorre na mesma categoria, com finalistas que mantêm alto o nível da disputa; a francesa Cannes e a espanhola Maiorca, para citar algumas.

Abaixo do Alentejo (Portugal) e ao lado da Andaluzia (Espanha), o Algarve tem 200 quilômetros de costa. É comum a prática de esportes, conforme o trecho, variando entre modalidades como caiaque, vela e surfe. Das 130 praias, duas estão na lista das 40 melhores da Europa, publicada em abril deste ano pelo jornal britânico The Guardian. A deserta Cacela Velha fica dentro do Parque Natural da Ria Formosa, perto de Faro, lugar do aeroporto e capital da região. Já na vila de Ferragudo, falésias escoltam a Praia dos Caneiros, com espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de bar.

Foi em Ferragudo, no município de Lagoa, que nasceu o pai de José Mourinho, outra figura comum no Algarve. Esteve lá no mês passado para amistosos no comando do seu time, a italiana Roma. Há um ano o motivo da visita foi a homenagem ao goleiro Félix Mourinho, falecido em 2017. O pai do treinador português virou nome de rua.

Um ilustre brasileiro batiza a avenida principal da Quinta do Lago, entre os endereços prediletos dos famosos no Algarve. Na década de 1990, Ayrton Senna descobriu a região no sul da Europa. Morou numa mansão nos últimos anos antes da sua morte, em 1994. O piloto, cuja primeira vitória foi na portuguesa Estoril, em 1985, não chegou a ver o Autódromo Internacional do Algarve. Inaugurado em 2008, em Portimão, fez parte do circuito oficial da Fórmula 1 no ano passado, com o Grande Prêmio de Portugal, em maio.

Triângulo Dourado, a área favorita das celebridades

Drinques e um gostinho da atmosfera dos VIPs são encontrados no Cuá Cuá Club, numa bonita casa da Quinta do Lago. Antes da balada, a noite pode começar com um jantar ali mesmo. No espaço, também funciona a Tasca José Avillez, restaurante inaugurado no início de junho deste ano.

O chef português é conhecido pelos brasileiros por sua participação como jurado nas duas primeiras temporadas do reality de gastronomia Mestre do Sabor, com Claude Troisgros e João Batista, na TV Globo. Entre tantas delícias do menu de Avilez, o cornetto temaki de tártaro de atum é saborosíssimo e ainda surpreende pela crocância na casquinha que envolve o recheio, no lugar da alga de um temaki tradicional.

Quinta do Lago, Vale do Lobo e Vilamoura formam a área chamada de Triângulo Dourado, a preferida pela maior parte das celebridades. Mansões compradas ou alugadas geralmente se localizam nesse espaço, entre Faro e Albufeira, cidade onde vive a cantora Bonnie Tyler (do hit Total Eclipse of the Heart, dos anos 1980) com o marido, Robert Sullivan, que lutou judô pelo Reino Unido na Olimpíada de Munique (1972).

Gruta de Benagil, o cartão-postal do Algarve

De Albufeira, saem passeios de barco de três horas pela linda costa algarvia, até a Gruta de Benagil. A espetacular formação, com um vão no teto através do qual entram raios solares, é um cartão-postal do Algarve. Para deixar os passageiros o mais perto possível de mar, rocha e céu, o comandante da Algar Experience (passeio a 40 euros no verão) demonstra incrível destreza na entrada da gruta, parando pertinho da areia, sem atolar.

A parada para mergulho antes do retorno exige coragem para se jogar na água gelada. Dica dos locais: quanto mais próximo ao litoral da Espanha, o mar fica menos frio; a temperatura também depende da incidência de ventos na costa. E eles podem soprar bonito no Algarve. Para a navegação, uma jaqueta fina impermeável dá conta. À noite, mesmo no verão, um casaquinho pode ser útil.

Após o passeio, para um almoço genuinamente algarvio, experimente o restaurante A Sardinha, com varanda, na Praia dos Arrifes, em Albufeira. O vinho branco regional casa bem com amêijoas (molusco similar ao vôngole) e sardinhas grelhadas. Agosto, aliás, é a época dos festivais desse peixe, em Portimão, e de mariscos, em Olhão.

Campos de golfe no Algarve

A agitada área de Vilamoura combina beach clubs na areia com campos de golfe no interior. O grupo Dom Pedro, além de dois hotéis e um apart hotel na área da marina, possui outra unidade em Lagos e cinco campos de golfe no Algarve. Não é preciso ficar num dos hotéis da marca para reservar os campos, mas quem busca ambos pode escolher a Dom Pedro Experience, com a acomodação e o esporte combinados.

Maior marina do Algarve, Vilamoura é muito procurada pelos visitantes, proprietários ou não de barcos. Com o clima quente, o cenário convidativo leva muitos a se aglomerarem na rua que contorna o U desenhado pela parte náutica. O movimento se espalha por pubs e restaurantes, num lado, e bares e lounges, na calçada oposta, próxima às embarcações.

No fim da orla, em 2022, abriu o Domes Lake Algarve, primeiro hotel da marca de luxo fora da Grécia. Conta com uma piscina de água salgada com borda de areia e o restaurante Topos, de fusão entre as cozinhas grega e portuguesa. De entrada peça o Mezze, com aioli de ovas de bacalhau e húmus de fava. As influências à mesa são mediterrâneas e asiáticas no Tivoli Marina Vilamoura Resort, uma das duas unidades da rede no Algarve (a outra fica no Carvoeiro). Os 42 quartos Purobeach, categoria mais exclusiva do hotel, foram renovados para o verão.

Antes de ir

Hotéis

Valor mais em conta, com café da manhã:

Dom Pedro Vilamoura: A partir de € 200 para dois.

A partir de € 200 para dois. Domes Lake Algarve: Desde € 289 para até três pessoas.

Desde € 289 para até três pessoas. Tivoli Marina Vilamoura: Para duas pessoas, a partir de € 500.

Informações:

Algar Experience: algarexperience.com

Cuá Cuá Club com Tasca José Avillez: cuacuaclub.com

TAP: Tem 18 voos por semana SP-Lisboa. Site: flytap.com

Turismo do Algarve: visitalgarve.pt