Alta temporada tecnológica

Acha exagero ou afirmação de quem não sabe relaxar? Tudo bem. Mas você jura que não vai ter vontade de usar o Twitter para falar que está de frente para o mar com uma caipirinha na mão? Ou garante que não está louco para testar aquele seu netbook de um palmo?

Tecnologia, no sentido amplo, e computador (ou smartphone), no mais estrito, não precisam ser sinônimos de trabalho. Na verdade, explorar esses gadgets de cada dia garante outra dinâmica à viagem. Além de poupá-lo de roubadas, mapas malfeitos, restaurantes ruins, gastos desnecessários...

Foi no Twitter que esta reportagem começou. "Vamos escrever sobre as melhores tecnologias para usar em viagens. Conhece alguma? Deixe sua dica para a gente", perguntamos no @viagem e aventura. O objetivo era garimpar dicas quentes de quem sempre viaja plugado.

De Washington, @kristraveler veio com a primeira resposta. Na verdade, ela precisou dividir suas dicas em vários tweets. "Além dos básicos - iPod, fone antirruído, pda (com plano de dados), câmera, sudoku eletrônico e netbook -, o VoIP (tecnologia que permite ligações telefônicas via Internet, como o Skype) é indispensável."

Por telefone, Kris Crispin deu mais dicas e falou sobre o seu novo sonho de consumo, o cartão de memória Eye-Fi, que conecta a internet e envia as imagens diretamente da câmera para a rede. Ela também disse que usa sempre - e recomenda - o Google Maps a partir do celular. "Semana passada, estava em Nova York e queria encontrar uma loja de doces", contou. "Falei o nome do lugar, o Google informou minha localização e a distância que eu estava da loja. Foi ótimo."

SÓ NO CELULAR

Na sequência, uma série de outros arrobas. A diretora de filmes Lô Politi já viajou muito levando laptop e o iPhone na mochila. Isso até descobrir que, em viagens curtas, o celular bastava. "Consulto mapas, procuro hotéis e até escolho lugar no voo. Funciona. E olha que sou bem freak com essas coisas." No próximo mês, ela embarca para o Saara. E continua apostando suas fichas no aparelho.

O publicitário Ricardo Costi Ribeiro, de 40 anos pretende fazer algo parecido. No início do ano, ele viaja para a Austrália e para a China e vai salvar no menu Favoritos do aparelho os sites dos locais a visitar. "Depois, coloco meu celular no bolso e pronto", explica.

O smartphone também foi testado e aprovado pelo analista de sistemas Frederico Marvila, de 27. De Nova York, ele usou o aparelho para conversar com a família pelo Skype, acessou sites e redes de relacionamento e atualizou o blog que mantém.

Segundo esses experientes viajantes, levar notebook ou mesmo um compacto netbook, só em viagens longas. Ou para descarregar muitas imagens, como faz a fotógrafa Denise Mustafa, de 26. "Levo câmera profissional, que é grande, e netbook. Mas penso em comprar também um smartphone."

Quem está começando a fazer viagens conectadas precisa ficar atento para não voltar com um prejuízo e tanto. Se o roteiro for pelo Brasil, use o sistema 3G, que não cobra roaming para acessar a Internet. No exterior, utilize a banda larga sem fio (Wi-Fi), pois o custo da conexão 3G é alto. Você paga, em média, R$ 30 por 1MB transmitido, o suficiente para passar uma foto de boa qualidade ou carregar um site pesado.

"Uma vez, gastei cerca de US$ 500 dólares em ligações na Inglaterra", conta Marcie Grynblat Pellicano, de 52 anos, que há 7 mora em Nova York. Nesses casos, o melhor é desbloquear o smartphone e adquirir um chip no país visitado. "Desde então já comprei chips no Brasil mesmo, nos Estados Unidos, na França e na Itália."

ECONOMIA

Ter um laptop ou um celular à mão também pode ajudar você a economizar. O Viagem&Aventura já fez isso em São Francisco. Queríamos alugar um carro e verificamos o preço no www.hotwire.com, que faz promoções "last minute offer".

Reservamos pela internet e garantimos a diária por metade do preço cobrado no balcão da locadora, que, por sinal, ficava do lado do hotel. Sem falar que dá para usar o GPS do telefone e fugir do aluguel do aparelho, que nos EUA fica perto de US$ 15.

Indispensável dizer que planejamento e treinamento intensivos antes do embarque fazem toda a diferença. Para que um telefone se transforme num eficiente faz-tudo você terá de baixar aplicativos (leia na página 7) e transferi-los para o celular, além de criar logins e senhas. Fica fácil depois que se pega o jeito, mas é melhor fazer tudo isso ainda no Brasil.

Ah.... e lembre-se de que pior que ficar sem conexão é estar com todos os apetrechos na mão e não ter como usá-los. No ano passado, em uma viagem a Punta Arenas, Mari Campos despachou o carregador do seu smartphone e sua mala extraviou. Passou 15 dias desconectada. "Foi até uma experiência interessante, mas que não quero repetir. Nunca mais despachei carregador. Para ser sincera, levo dois: na bolsa e na bagagem de mão."

VIAGEM & AVENTURA | no Twitter:

@viagemeaventura

Você leva seu laptop ou netbook nas viagens ou um celular 3G é suficiente?

@lopoliti

Bate e volta: só iPhone; mais de 1 dia e só 1 aeroporto: laptop; viagem de aventura ou com mais de 2 aeroportos: só iPhone

@RiCosti

Celular é mais prático que notebook. Não levo peso nem me preocupo com segurança

@marvila

Telefone 3G é mais que suficiente para twittar, postar em blog e falar pelo Skype. Também funciona bem para usar o Wi-Fi

@maricampos

O 3G é suficiente para mensagens e tweets; mas ainda acho o notebook essencial para postar de verdade

@marcie14

Levo laptop, celular 3G e um outro celular normal. Não saio de casa sem eles

@kristraveler

IPod, noise cancelling headphone, pda (com plano de dados), câmera, sudoku eletrônico e netbook

@denisemustafa

Eu levava meu notebook, mas, agora que tenho um netbook, ele caberá direitinho na minha mala