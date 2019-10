Alter do Chão deve ser um dos destinos mais procurados de 2020

Parte do município de Santarém, no Pará, o vilarejo de Alter do Chão e suas belas praias fluviais deve ser o principal destino turístico de 2020, revela um estudo da startup Viajala. A empresa, que reúne buscador de passagens e serviços de viagem, analisou cerca de 50 milhões de buscas feitas por 32 milhões de usuários da plataforma, de janeiro a setembro deste ano, e revelou que a busca por voos para Santarém aumentou 54% entre os brasileiros neste ano.

O destino começou a entrar no radar dos turistas há poucos anos. Em 2016, a Azul aumentou a frequência de voos para lá a partir de Belém e Manaus. Em seguida, a Latam inaugurou um voo direto desde Brasília. Neste ano, a Azul começou a operar um trecho saindo de Viracopos (Campinas, interior de SP) e escala rápida em Belém. Com isso, a vila fechou 2018 com um saldo de 237 mil visitantes.

O ranking de destinos em alta para 2020 segue com Fortaleza em segundo lugar e Florianópolis em terceiro. A capital catarinense, aliás, foi o segundo destino brasileiro mais buscado por estrangeiros, com 32% de interessados de outros países. Desse montante, 64% são argentinos, e esse número só deve crescer, já que a low-cost argentina Flybondi vai estrear em breve uma rota direta ligando Buenos Aires à cidade.

Já entre os destinos internacionais que serão mais procurados pelos brasileiros, o estudo da Viajala aponta Portugal na liderança (com uma particularidade: as buscas por Lisboa caíram 15%, enquanto Porto registrou aumento de 80%), seguido de Estados Unidos, França e Itália.