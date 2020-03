Amor de feriado: os melhores destinos para paquerar no app

Com o fim do carnaval, se seu amor não subiu a serra (ou não sobreviveu ao bloquinho), vamos te ajudar. Os aplicativos de paquera Happn e Tinder divulgaram uma seleção dos lugares com mais chances de você "dar match" no Brasil. Dá até para aproveitar para planejar férias ou os próximos feriados baseado na lista.

Canto de amor à Bahia

Jorge Amado já dizia: “Se tua cidade é Rio, Paris, Londres, ou Leningrado, Veneza de canais ou Praga de velhas torres, Pequim ou Viena, não deves passar por essa cidade da Bahia, porque um novo amor encherá teu coração”. Segundo o Tinder, o escritor baiano estava certo: Salvador está na lista de cidades brasileiras com maior número de swipes (aquela deslizada para o lado sinalizando um ‘sim’ ou ‘não’). O que isso quer dizer? Que as pessoas por ali estão procurando um par! A capital baiana está na 6ª colocação em 2019, diz o Tinder.

Para quem quer curtir Porto Seguro, as perspectivas também são muito positivas, especialmente, na Praia do Espelho, segundo o Happn. O local aparece como o 8º com maior número de “crushes”, ou seja: quando os usuários do app manifestam interesse mútuo.

Solteiro no Rio de Janeiro

“Parado em qualquer praia, sou solto em qualquer lugar”, continua a música de Tony Garrido. Se você, assim como a canção, acha que o Estado tem um “chamego divertido, um clima meio libertino”, vale aproveitar os apps na cidade do Rio, a 5ª com maior número de swipes no Tinder.

Segundo o Happn, os lugares mais prováveis para um match no Rio são os Arcos da Lapa, a Praia de Ipanema e a Lagoa Rodrigo de Freitas.

Se estiver em Arraial do Cabo, na região dos lagos, não deixe de abrir os apps de paquera na Praia dos Anjos. O Happn diz que a praia foi a 2ª com o maior número de crushes no verão. Outra boa chance é na Ilha Grande, em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio, já que a praia aparece na 10ª colocação com maior número de crushes no Happn.

Pernambuco: frevo, praia e sol

Segundo o Happn, que funciona com base em que cruzou com você no caminho, as praias de Porto de Galinhas, em Ipojuca, estão na 6ª colocação com maior número de crushes. Já no Tinder, cuja busca funciona com base em um raio de distância do seu celular, Recife é a 9ª entre as dez cidades com maior número de swipes.

Ceará: flerte à beira-mar

Seja nas praias de Fortaleza ou em Jericoacoara, a dica para os solteiros é aproveitar os apps: as duas cidades aparecem na lista de lugares com maior chance de arranjar um encontrinho. No Happn, a vila de pescadores com clima paradisíaco é a campeã de crushes. Já no Tinder, Fortaleza é a 8ª cidade em swipes. Boas chances de conhecer alguém interessante.

A magia de Santa Catarina

Florianópolis é conhecida como a ilha da magia. E, aparentemente, a magia do romance rola mesmo na Praia do Campeche, o 3º maior número de crushes no Happn. Outro lugar mágico para paquerar é Bombinhas, a 7ª na lista do Happn.

E se não der praia?

As cidades de Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte foram as quatro com maior número de swipes no Tinder no ano passado.

No caso da capital paulista, a dica do Happn é para aproveitar para paquerar nos aplicativos em lugares como o Mirante 9 de Julho, a Avenida Paulista, o Beco do Batman e o Parque do Ibirapuera. São os lugares campeões de crushes. Em BH, os melhores lugares são a Praça Savassi, a Praça da Liberdade e lago da Pampulha. O Happn não tem dados para Curitiba e Porto Alegre.