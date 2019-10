Amores, saudades e pets

Escrevo esta coluna do aeroporto, prestes a embarcar de férias – e com o coração partido.

Há dois meses conheci alguém que abalou minhas convicções, minha segurança de ir viajar sem olhar quem deixava para trás. E, quando se embarca sozinha, mas apaixonada, é inevitável se perguntar: “Será que ele ainda vai se lembrar de mim quando eu voltar?” Ele, no caso, é um gatinho vira-lata de apenas 3 meses chamado Joey.

Não é a primeira vez que viajo e deixo meus bichos de estimação para trás. Mas vou tranquila porque sei que tanto ele quanto minha cachorra ficarão bem cuidados com minha mãe. Levá-los para um curto período fora não seria viável – eles ficam melhores no conforto da própria casa.

No entanto, essa é a primeira vez que deixo um filhote tão pequeno. Como será que ele vai reagir ao me ver novamente daqui a um mês? Chorei com ele no colo mais de uma vez ao longo da semana enquanto pensava sobre isso.

Fui, então, pedir conselho para minha amiga Júlia, que viaja bastante e experimentou diversas opções para deixar suas duas cachorras em longos períodos de ausência. Incluí ainda dicas que pesquisei aqui e ali:

Em casa. Se há alguém com quem o animal já convive que pode ficar com ele em casa, é o melhor dos mundos. Ele estará no ambiente dele, com os cheiros que conhece (o próprio e o do dono). Um vizinho que esteja acostumado com seu pet pode ajudar.

Também há cuidadores que vão na sua casa – clínicas veterinárias costumam ter indicações. A parte ruim é deixar a chave de casa com um estranho. Uma solução é dar à pessoa acesso a uma área restrita para trocar água e comida (além da limpeza das fezes).

Na casa de um conhecido. Quando o bicho sai de seu ambiente, a dica da Júlia é levar na “mochila” do animal itens que o deixem confortável: cobertor, brinquedos e um pano com o cheiro do dono. Se possível, até a cama. “Sempre tento montar o melhor ambiente”, explica.

Se for deixar na casa de alguém próximo, ela sugere que você também durma lá uma noite, para aumentar o conforto do bicho na sua ausência.

Hoteizinhos. Falta pouco para os hotéis para pets serem a nova paleteria mexicana do empreendedorismo. O que é ótimo para quem não tem com quem deixar o animal. Visite o local com antecedência para conhecer as instalações: alguns ditos hotéis deixam os bichos em jaulas o dia todo, saindo só para passeios eventuais. Outros são verdadeiras colônias de férias. “A primeira vez que a gente deixou a Matilda (uma das cachorras da Júlia) na creche ela tinha seis meses. Eles tinham câmeras e a gente podia vê-la ao vivo”, conta.

Vale levar o animal antes para ver como será a adaptação para não acontecer o que aconteceu com outra amiga, a Mariana. Grávida de seis meses, ela deixou sua cachorra em um hotel indicado para viajar. A dona do espaço foi receptiva, mas, horas depois, ligou para Mariana buscar a cachorra, que tentava pular o muro. Como minha amiga já havia viajado, foi preciso armar uma rede de apoio para resgatar o animal, além de pegar o dinheiro de volta. Voltar lá? Nunca mais.

Dog Hero. O app é uma espécie de Airbnb dos pets, que conecta donos que precisam deixar seu bicho com alguém que está disposto a ceder seu espaço (e cuidados). Cuidadores recebem avaliações de usuários prévios, dá para ver as opções disponíveis perto de casa e as regras. Também é possível colocar informações sobre as necessidades de seu pet (como medicamentos) e escolher a característica da hospedagem.

Seja honesto sobre seu cão. Ele rói sapatos, odeia crianças? Conte tudo, sem receios. O app também oferece assistência veterinária, e os donos recebem vídeos e fotos diárias dos bichos. É o que minha mãe está fazendo. Uma forma de matar as saudades até o reencontro – aliás, depois conto como foi lá no Instagram @viagemestadao.