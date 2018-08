Ano-novo chinês é comemorado nesta sexta-feira

Países asiáticos celebram nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, o ano-novo chinês, também chamado de lunar. É o ano 4716 do calendário chinês.

Cada ano do calendário lunar é dedicado a um dos 12 animais que, segundo a tradição, atenderam ao chamado de Buda. O ano que se inicia é dedicado ao cachorro. Acredita-se que o ano do cachorro é um período para fazer alterações no estilo de vida.

Veja fotos da festa pela Ásia.