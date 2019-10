Antártida, Grécia e Itália estão entre os destinos de luxo mais desejados por brasileiros para 2020

Aqui vai um desafio: o que Antártida, Egito, Ruanda, Japão e Butão, destinos com cultura e natureza tão diferentes, têm em comum? O luxo. Ou, mais exatamente, a preferência de viagem para 2020 entre os brasileiros com alto padrão aquisitivo, segundo o Luxe Report, relatório anual feito pela Virtuoso, rede global de agências de viagens e experiências de luxo, e adiantado pelo Estado com exclusividade.

Realizado em 50 países, o levantamento contou com a opinião de 1.300 consultores da Virtuoso, ou seja, pessoas que estão em contato direto com os clientes, e indicou tanto os destinos mais visados (gerais e por nicho) quanto tendências de viagem no Brasil e no mundo para o ano que vem.

A Antártida aparece em primeiro lugar tanto na lista de destinos em ascensão quanto na lista de destinos de aventura - onde o segundo lugar é ocupado pelo Alasca. De acordo com a Virtuoso, isso está relacionado ao “boom dos cruzeiros de expedição”. O próprio relatório aponta para este sentido com Cruzeiros de Aventura ocupando, pela primeira vez, o topo do ranking da categoria Tendências de Viagens - e, nessa mesma lista, Viagens “Ativas” ou de Aventura aparece em quarto lugar.

O Egito, em segundo lugar na lista de destinos em ascensão, também está nos sonhos dos aventureiros e dos chamados millennials: no ranking que foca nesse público, Austrália aparece em primeiro lugar, seguida de Grécia, Egito, Camboja e Islândia. Mais uma vez, destinos com características muito diferentes, mas com possibilidades de experiências inusitadas como denominador comum, o que está mesmo entre as tendências de viagem para 2020 (leia mais abaixo).

Queridinha por millennials, a Grécia também mantém a imagem de destino romântico, aparecendo em quarto lugar na lista de preferidos para lua de mel - em primeiro estão as Maldivas. Enquanto o Japão, na lista de destinos em ascensão para 2020 por motivos mais óbvios - os Jogos Olímpicos de Tóquio -, está em quarto lugar no ranking de destinos para se viajar sozinho - em primeiro, o Peru, país que já havia dado as caras no ranking de Melhores Destinos para 2019 elaborado pelo Viagem como opção tanto para mochileiros quanto de luxo.

Uma mudança importante e curiosa é a lista de destinos internacionais: a Itália desbancou Portugal, líder do ranking do relatório da Virtuoso no ano passado e tendência de viagem entre os brasileiros já há alguns anos. Para 2020, a terra portuguesa aparece em quinto lugar, sendo antecedida por, além de Itália, Estados Unidos, Grécia (mais uma vez ela) e França. Contudo, quando o olhar é voltado para cidades, Lisboa é líder e nenhuma região italiana aparece no ranking.

Portugal ainda tem seu espaço também entre as preferências de viagem em família para o ano que vem. Ocupa o terceiro lugar da lista, sendo antecedido por Orlando e Galápagos, em primeiro e segundo, respectivamente.

Tendências e motivações

Se o overturismo ou a turistificação tem gerado polêmicas e descontentamentos para moradores e viajantes, quem pode pagar para fugir de lugares lotados (e que muitas vezes já foram visitados em outros momentos), vai, claro, procurar opções menos exploradas, concorridas e até inesperadas. De acordo com o relatório da Virtuoso, que sejam também autênticas, com chances de imersão cultural. Assim, consultores da Virtuoso chegaram a relatar solicitações de viagens para lugares como Bornéu, Groenlândia e Oman, por exemplo.

Outras tendências captadas pelo levantamento foram: vontade de combinar destinos numa mesma viagem, ainda que ela seja curta; viagens de grupo substituindo a lua de mel a dois - são as chamadas buddymoons, algo como “lua de mel com os camaradas” -; mulheres viajando em grupo só de mulheres; opções de roteiros gastronômicos mais nichados, onde o viajante não só senta à mesa para comer, mas participa do processo, com aulas. visitas e conversas com produtores; e mais conforto durante a jornada, com anfitriões nos aeroportos que aguardam a chegada do turista e o orienta nos trâmites burocráticos, além de salas exclusivas para descanso entre um voo e outro quando há conexão.

Por fim, o relatório aponta também as motivações dos viajantes de luxo: explorar novos destinos, como mostrou o ranking das tendências; enriquecimento pessoal - não à toa os intercâmbios crescem entre todas as idades; estar com entes queridos; relaxar; e comemorar marcos e conquistas.

CONFIRA TODOS OS RANKINGS

Tendências de Viagens

1. Cruzeiro de aventura

2. Autenticidade

3. Imersão cultural

4. Viagens “ativas” ou de aventura

5. Viagem de celebração

Destinos em ascensão

1. Antártida

2. Egito

3. Ruanda

4. Japão

5. Butão

Destinos Internacionais

1. Itália

2. Estados Unidos

3. Grécia

4. França

5. Portugal

Destinos de aventura

1. Antártida

2. Alasca

3. Nova Zelândia

4. Ilhas Galápagos

5. Egito

Destinos preferidos por “Millennials”

1. Austrália

2. Grécia

3. Egito

4. Camboja

5. Islândia

Destinos para Viagens em Família

1. Orlando

2. Ilhas Galápagos

3. Portugal

4. México

5. Austrália

Destinos de lua de mel

1. Ilhas Maldivas

2. Polinésia Francesa

3. Seychelles

4. Grécia

5. Bali

Cidades

1. Lisboa

2. Kyoto

3. Nova York

4. Dubai

5. Jerusalém

Destinos para Viagens Solo

1. Peru

2. Índia

3. Espanha

4. Japão

5. Tailândia

Motivações de viagem

1. Explorar novos destinos

2. Enriquecimento pessoal

3. Estar com entes queridos

4. Descansar, relaxar

5. Comemorar marcos e conquistas