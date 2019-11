Antes dos vitrais

Com apenas seis anos, Brasília ainda não inspirava os visitantes. A Catedral estava inacabada – não se havia encontrado solução para os vitrais projetados por Niemeyer (a construção só seria inaugurada oficialmente em 1970). A reportagem continuava na edição seguinte e falava um pouco da noite no Planalto Central. “Cada um se veste como quer, alheio às etiquetas” e as poucas boates existentes eram “animadas pelo Iê-iê-iê”. Foi nesse ano também que surgiu o Bar Beirute, o mais tradicional da cidade e, até hoje, um dos mais queridos pelos brasilienses.

As atrações recomendadas, aliás, não são muito diferentes das que o Viagem recomendaria hoje. Subir à Torre de TV ou à Ermida Dom Bosco para um panorama da cidade; ver o pôr do sol no Lago Paranoá; conhecer o Catetinho, primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek; e, claro, percorrer o Eixo Monumental, que fez da cidade uma obra de arte ao ar livre.