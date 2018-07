Aos pés de juçara

Prazer, meu nome é juçara, mas pode me chamar de açaí. Em um dos momentos mais interessantes de toda a viagem, fomos para o bairro de Maracanã, onde fui apresentado à juçara – na verdade, o bom e velho açaí, que no Maranhão tem nome diferente.

O bairro é conhecido pela produção da frutinha. Fizemos ali uma trilha pelo juçaral, onde o condutor Adriano esbanjou carisma nos mostrando onde são retirados os galhos da fruta, além de nos ensinar a subir em um pé de juçara. Sim, eu fui cobaia desta ação e me tornei um exímio colhedor de juçara.

A fruta é pilada e processada para ficar líquida, servida de diferentes maneiras: mais doce, com o acréscimo de açúcar e farinha d’água, ou salgada, mergulhada em carne de sol ou em uma porção de camarão, o que resulta um gosto bem agridoce. Experimentei de todas as maneiras e preferi a versão mais doce com o acréscimo de açúcar e uma farinha crocante que eles vendem como complemento. O litro de juçara sai por R$ 15 e com os acréscimos, doce ou salgado, o preço varia entre R$ 25 e R$ 30.

A juçara é tradicional e extremamente conhecida por toda a cidade, tanto que se tornou ícone da Festa da Juçara, realizada em meados de outubro. Definitivamente, eu caí de amores por juçara.