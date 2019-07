Aprenda a fazer a nécessaire de viagem perfeita

Para quem é craque em viajar, fazer as malas é uma operação quase automática e à prova de erros. Mas muita gente se enrola toda na hora de arrumar aquela nécessaire com os remédios, cosméticos e outras utilidades que fazem a maior falta.

Conversamos com três viajantes pra lá de experientes e pedimos algumas dicas que vão te ajudar nessa. Mari Campos mantém no Estadão o blog Sala Vip, onde escreve principalmente sobre turismo de luxo, hotelaria e tendências. Shoichi Iwashita é o editor do site Simonde, sobre viagens, gastronomia e cultura. Gisele Laguna Vitória é médica psiquiatra e viajante profissional nas horas vagas.

O básico do básico

Além dos produtos de toalete e higiene pessoal que fazem parte da rotina de cada um, é importante levar um estoque de medicamentos para os problemas mais triviais, como gripe e dor de cabeça. Deixar para comprar no destino nem sempre é uma boa ideia. Em alguns países, até remédios mais simples só são vendidos com receita médica, que precisa ser escrita no idioma local. Melhor poupar esse aborrecimento.

“Pense nos problemas que você tem com mais frequência, tanto no dia a dia como em viagens anteriores. E tenha à mão uma solução rápida para resolvê-los sozinho”, ensina a médica Gisele Vitória. “O tipo de viagem também é importante: se você for andar muito ou fazer turismo de aventura, por exemplo, não esqueça do relaxante muscular.”

Na “farmacinha” de Shoichi Iwashita, alguns remédios não podem faltar. “Sempre tenho Resfenol para gripes, Novalgina em gotas para febre e dor e Tandrilax (que é anti-inflamatório, analgésico e relaxante muscular) para aquele eventual 'mau jeito' na coluna ao carregar uma mala pesada. Também levo Luftal para gases, Imosec para diarreia e Aftine contra aftas. Em caso de enjoo (em barcos, trens ou carros), minha dica é o Vonau Flash, um remédio sub-lingual de ação rápida.”

O protetor solar não deve entrar na mala apenas se o roteiro incluir praia. “Quando a gente viaja, acaba caminhando muito, mesmo no inverno ou em dias nublados. Tem que levar protetor e tem que usar sempre”, recomenda Mari Campos.

Quando vai pegar um voo diurno, Iwashita aplica o filtro solar antes de sair de casa para o aeroporto. “A radiação dentro do avião é enorme, por causa da altitude”, ele explica. “Uso um produto da Algotherm que é biodegradável e não prejudica os corais.”

Para quem toma remédios de uso contínuo, a dica de Gisele é levar uma quantidade maior que a necessária para o período da viagem. “Sempre levo uma sobra de uma semana. Uma decisão de última hora de esticar a viagem, um voo cancelado, qualquer situação inesperada pode deixar você uns dias a mais longe de casa. Não dá para correr o risco de ficar sem remédio.”

Conforto a bordo

Viagens longas de avião exigem cuidados especiais. Com a baixa umidade da cabine, pele, lábios e olhos do passageiro ficam ressecados.

“Para amenizar o desconforto, ajuda muito levar algum tipo de lip balm (bálsamo labial em bastão), como manteiga de cacau, além de gotas lubrificantes para os olhos e hidratante para o rosto e as mãos”, ensina Mari. Shoichi inclui também soro fisiológico, que ajuda a umedecer as mucosas do nariz.

Outra dica de Mari é a água termal. Ela ajuda a pele a repor os sais minerais perdidos ao longo do dia. “Quando a gente está se sentindo meio mal por ter passado muitas horas dentro do avião, jogar um pouco de água termal no rosto costuma dar um alívio.”

Este repórter aproveita para transmitir uma lição, aprendida da pior maneira: cuidado com a trombose. Ela pode ocorrer quando o passageiro fica sentado na mesma posição por muito tempo, o que provoca inchaço e má circulação nas pernas e pés.

Além de levantar da poltrona e caminhar pelo avião a cada no máximo duas horas, vale a pena investir em meias de compressão, especialmente em voos de duração de seis horas ou mais. As de compressão suave podem ser usadas sem receita médica. As de média e alta compressão requerem a avaliação de um especialista – que também pode prescrever remédios anticoagulantes em casos específicos, como medida de prevenção adicional.

Dormir ou não dormir?

Não dá para esperar que uma noite passada a bordo traga um sono reparador, especialmente se a viagem é feita na classe econômica. Mas alguns acessórios podem ajudar na hora do cochilo: máscara para dormir, protetores auriculares (tampões de ouvido) e travesseiros de pescoço, que são fáceis de encontrar em lojas no aeroporto.

Algumas pessoas recorrem a remédios para provocar o sono. Eles devem ser usados com cautela – se você não conhece a resposta do seu organismo, não é uma boa ideia tomar pela primeira vez na própria viagem.

“Eu só prescrevo para meus pacientes se eles já estiverem acostumados com medicação para dormir”, diz a médica Gisele. “A reação a alguns medicamentos pode ser meio imprevisível em baixas pressões, e prefiro evitar que pacientes desavisados passem vergonha. Quando há muita ansiedade envolvida, tipo fobia mesmo, prescrevo um benzodiazepínico de ação rápida, porque não quero ninguém chegando desorientado ao aeroporto de destino.”

Já Mari Campos prefere não dormir nos aviões, como forma de evitar o jet lag. “Assim, a partir do momento em que eu chego ao destino, passo a seguir o horário do país que estou visitando. Na primeira noite, estarei supercansada e obrigatoriamente irei dormir”, ela explica. Para ajudar a enfrentar o jet lag, Mari recomenda a melatonina. “Ela não faz dormir, mas repõe um hormônio do nosso organismo e ajuda muito a entrar no fuso certo.”

Para comer e beber sem medo

Quando as descobertas da viagem incluem terrenos gastronômicos nunca antes explorados, é preciso se proteger contra indigestões e outros piriris. Para lugares mais sujeitos a surpresas desse tipo, como a condimentada Índia, Mari sempre leva um remédio para a reconstrução da flora intestinal, como o Floratil. “Se bem que lá eu sempre como a comida indiana e até hoje não tive problemas”, ela pondera.

Já o companheiro de boa mesa de Gisele é o omeprazol ou pantoprazol. “Sou uma aventureira gastronômica, gosto de experimentar o típico e o exótico. Não dá pra perder um dia de passeio porque algo que comi se transformou em um tijolo dentro de mim”, diz a médica, que tem outras receitas para casos de intoxicações e desarranjos. “Dá para levar soro de reposição oral com sabor. Mas bebidas isotônicas (tipo Gatorade) e água de coco também funcionam nesses casos.”

Alergias: melhor evitar

Uma alergia inesperada pode ser um susto daqueles. Shoichi não esquece a cena de uma pessoa passando mal em um restaurante, com a garganta fechando (o popular edema de glote) depois de ter comido algo que nunca tinha lhe feito mal. “Fiquei assustadíssimo, pois tudo aconteceu muito rápido. Depois disso, passei a carregar sempre o Polaramine, que é um antialérgico de espectro amplo.”

Gisele é um caso à parte: ela tem alergias de vários tipos. “Então levo tudo e mais um pouco. Meu arsenal em viagens: creme de corticóide, anti-histamínico oral, corticóide nasal e até um descongestionante nasal”, ela conta. “No caso extremo de ter um edema de glote durante um passeio em alto mar, nenhum antialérgico normal poderia fazer nada por mim. Se eu não tivesse à mão uma epi-pen (injeção de epinefrina em forma de caneta), estaria mortinha”.

Primeiros socorros

Para a nécessaire não ficar grande e pesada demais, deixe para comprar itens de primeiros socorros em caso de necessidade. Mas não custa nada ter um termômetro, para checar eventuais febres, e band-aids, para machucados. “Quando os passeios incluem muitos quilômetros a pé (comigo, sempre é assim), eu levo curativos específicos para bolhas”, diz Gisele.

Mari sempre leva consigo um fitoterápico chamado tintura-mãe de calêndula. “Eu costumo atrair muitos mosquitos, e ela é um calmante contra picadas, além de funcionar como antisséptico”, ela conta.

Como organizar a vida

Arrumação de mala é um assunto pessoal e subjetivo: cada um tem seu próprio estilo e modo de viajar. Mas as pessoas que viajam com muita frequência, como é o caso de Mari, Shoichi e Gisele, têm uma coisa em comum: deixam a nécessaire de viagem sempre pronta.

“Minha nécessaire é uma bolsa cheia de bolsinhas dentro, uma pra cada categoria de coisas: uma de banho, uma de pós-banho, uma de remédios contínuos, outra de eventuais, uma com material de higiene dental, e assim vai”, descreve Gisele. “A única que eu desmonto a cada viagem é a de medicamentos contínuos: todo o resto fica lá, quietinho, esperando a próxima viagem. Deixar tudo separadinho ajuda a ver melhor se está faltando alguma coisa.”

Mari tem uma nécessaire especial para levar a bordo, sem ter problemas na hora do raio X. “Ela é menorzinha, toda transparente e com zíper. Nela guardo os produtos que me fazem falta no avião, em embalagens pequenininhas: o hidratante para o rosto, a miniatura da água termal... Já na nécessaire grandona, que eu despacho dentro da mala, vai todo o resto, incluindo os produtos de banho e higiene pessoal”, ela conta.

Check list

Higiene pessoal: escova de dentes, creme dental, fio dental, enxaguante bucal, desodorante, perfume

Cosméticos: filtro solar, cremes hidratantes para mãos e rosto, repelente

Sobrevivência no avião: hidratante em miniatura, soro fisiológico para o nariz, colírio, bastão labial. Travesseiro de pescoço, protetor auricular e máscara para dormir. (Lembrete: em voos internacionais, líquidos só podem ser embarcados na bagagem de mão em frascos de até 100 ml, acondicionados em bolsas transparentes).

Medicamentos: para dor, febre, gripe, má digestão, enjoo, intestino, relaxante muscular, antialérgico e remédios de uso contínuo.

Primeiros socorros: band-aids e curativos.