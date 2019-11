Aroma de lima por toda a parte

Máscaras gigantes, dragões e até um palácio. A cidade de Menon, na região de Côte d'Azur, na França, foi invadida por gigantescas esculturas feitas de limas e laranjas. Conhecida pela produção de frutas cítricas, ela recebe, até 4 de março o 82º Festival da Lima, cujo tema deste ano é Tormentos de uma Lima na China.

As esculturas gigantescas ficam nos Jardins Biòves - foi preciso mais de 20 mil horas de trabalho e frutas cítricas de 140 tonalidades diferentes para deixá-las com tamanha perfeição. À noite, o cenário se transforma, e as obras ganham iluminação especial. A entrada custa 10 euros.

Outra atração é a Parada da Fruta Dourada, realizada sempre aos domingos, às 14h30, na avenida à beira-mar. Carros alegóricos desfilam decorados com laranjas e limas, em um grande carnaval embalado por grupos folclórico. Quem quer ver tudo sentado paga 25 euros; em pé, custa 10 euros. Também há paradas noturnas, a partir das 20h30.

Para manter as obras intactas, 12 pessoas passam o dia todo trocando as frutas velhas por outras novinhas. Cada metro quadrado de escultura usa aproximadamente 25 quilos de limas, limões e laranjas. A estimativa é que cerca de 250 mil pessoas visitem o evento.