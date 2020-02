Arraial D’Ajuda e Trancoso, diferentes e complementares

Embora ambos sejam distritos de Porto Seguro, Arraial D’Ajuda e Trancoso têm atmosferas bem distintas. Arraial apresenta um clima mais família, com ótima infraestrutura. Dizem que Trancoso foi redescoberta por hippies nos anos 1970, mas o fato é que virou destino de famosos brasileiros e de viajantes estrangeiros. As praias do entorno são de um azul cinematográfico. As mais visitadas são as do Apaga Fogo, do Mucugê e dos Pescadores, próximas ao centro. Há ainda a Praia da Pitinga, de grande beleza.

Porém, para desfrutar de mar azul sem tanto movimento, em uma praia protegida por morros e falésias, banhada por mar e rio, a melhor pedida é a Praia do Taípe. Localizada 13 km ao sul do centro de Arraial, ela conta com apenas dois quiosques, onde é possível almoçar por R$ 40, em média, e tomar uma cerveja por R$ 15.

Além de opções de hotéis variados e até um parque aquático, não faltam lojinhas charmosas e restaurantes convidativos que se espalham principalmente ao longo da Rua do Mucugê. É na rua que se concentra o movimento no fim do dia. As lojas seguem o fluxo da vida praiana e abrem do fim da tarde até a noitinha. À noite, aliás, o caminho fica iluminado com lâmpadas amarelas que lembram lampiões, criando uma atmosfera aconchegante.

Trancoso, mais ao sul, pode ser visitada em um bate-volta a partir de Arraial. Mas, para ser curtida como se deve, com a calmaria inerente ao lugar, é preciso ficar uns dias a mais. Povoada por turistas, tem resorts e hotéis de luxo.

O centro da vila, conhecido como Quadrado – na verdade, está mais para um retângulo gramado –, é cercado de casinhas históricas, com simpáticas fachadas coloridas. Algumas funcionam como hotéis; em outras, há restaurantes. Em um do lados, a igreja centenária do século 17 abriga festas religiosas, das quais se destacam as de São Sebastião, de São Brás e do Divino Espírito Santo. Ao atravessar o Quadrado, encontrei uma das melhores vistas do pôr do sol, no cemitério de Trancoso. Dali, do alto do morro onde está o centro, a vista é de tirar o fôlego.

No Quadrado, há duas opções para provar pratos da cozinha brasileira. Especializado em frutos do mar, o Silvana & Cia prepara camarão na crosta de tapioca (R$ 78) e peixe na folha de bananeira com camarão para dois (R$ 220). O Rabanete funciona em sistema de bufê (R$ 64 o quilo).

Descendo no mapa loca, fica a Praia dos Coqueiros, a mais próxima da vila. Para alcançá-la, é preciso caminhar cerca de 20 minutos a partir do Quadrado, por uma ladeira de terra, ou dar a volta de carro, em um percurso de apenas 1 km, mas que seguramente terá algum trânsito e dificuldades para estacionar.

Mais ao sul, ficam as praias do Rio Verde e de Itapororoca. A faixa de areia é a mesma, sempre branca e com vegetação de restinga, além de algumas castanheiras. Atenção, pois o caminho para as praias mais distantes é feito por estradas de terra, que no período de chuva podem ser de difícil acesso. Por isso, é sempre recomendável dirigir com cuidado e devagar. Também há opção de contratar traslados para visitar os lugares próximos a Trancoso.