Arte, natureza e atmosfera zen

Esqueça a realidade, o tempo, o unidimensional. O Uaná Etê é uma mistura de jardim ecológico, interativo, artístico, musical, esotérico, gastronômico e, por que não dizer, filosófico, entre as cidades de Vassouras e Miguel Pereira. Mais que um espaço cultural e de lazer, o local oferece uma experiência sensorial.

Uaná Etê em língua indígena franca significa "multidão de vagalumes". Mas o espaço já foi apelidado de “Inhotim de Vassouras” por sua proposta inovadora. Idealizado pelos proprietários Cristina Braga e Ricardo Medeiros, o jardim é capaz de fundir arte e natureza e transformar a música em obra visível e tátil. É “uma ode à vida, à natureza e à arte”, como define Cristina.

Musicista e cantora, ela atuou por mais de duas décadas como primeira harpista do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ricardo, seu marido, é compositor, arranjador e contrabaixista solista da Orquestra Sinfônica Nacional. A paixão que o casal tem pela arte está presente em cada uma das atrações distribuídas pelos 135 mil metros quadrados de terreno cuidadosamente cultivados e cercados pela rica vegetação da Mata Atlântica.

Entre as instalações mais impressionantes está o Labirinto da Música, projeto da paisagista Maritza Orleans e Bragança. Após subir uma escadaria em espiral, a obra é revelada. A entrada do labirinto convida a refletir sobre a existência, a expansão do som e da vida através do espaço e do tempo. Uma interpretação sonora e visual da teoria cosmológica do Big Bang (que explica a origem do universo). A experiência começa quando o visitante faz soar um gongo e começa a percorrer a construção tridimensional, acompanhando o som por ele iniciado.

As instalações são sequenciais e interligadas: você transita de uma atração a outra observando as esculturas e brincando com as peças lúdicas das obras. Um pouco mais adiante fica o Jardim dos Cristais, onde diferentes minerais ficam dispostos ao redor de um amplo círculo de grama bem aparada, onde se pode praticar ioga e meditação sob a influência energizante das pedras.

O local conta com outras atrações, como um redário, onde os visitantes podem se balançar sentindo o vento que sopra por entre as montanhas. Há também o Bosque dos Sinos; o jardim de cactos; as teias de cordas, onde dá para deitar, relaxar e observar a copa das árvores; e um teatro com capacidade para 2 mil pessoas. A instalação chamada Árvore das Infinitas Possibilidades é ideal para finalizar o passeio. No topo de uma montanha fica uma frondosa árvore adornada por fitas coloridas. Os visitantes escrevem pedidos nos pedaços de tecido e os amarram aos galhos - as fitas custam R$ 2 e podem ser adquiridas na entrada. Além das atrações fixas, o local conta com uma agenda intensa de eventos culturais.

Comer e dormir

Uma refeição no Bistrô Uana Etê complementa o passeio. Com pratos originais feitos com ingredientes locais e sazonais, o chef Cesar da Costa surpreende pela criatividade com que mistura os sabores da região. Vale provar o amuse bouche de tartare em chips de banana da terra. A torta de café é uma sobremesa leve e doce na medida certa. Queijos, cachaças e cervejas artesanais produzidos no Vale são uma boa opção para acompanhar a refeição. O cardápio muda toda semana; entradas custam entre R$ 17 e R$ 26 e pratos principais, entre R$ 35 e R$ 45.

Também é possível se hospedar no local - são apenas cinco quartos e dois chalés, com diárias que começam em R$ 195, além de uma casa-spa. O Uaná Etê fica entre as cidades de Vassouras (a 15 minutos de carro) e Miguel Pereira (a 20 minutos), numa área rural conhecida como Sacra Família do Tinguá, no pequeno município de Engenheiro Paulo de Frontin.